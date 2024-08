Caramelo tímido conquista corações nas redes sociais com reação a elogios

Durante um passeio noturno pelas ruas de Porto, em Portugal, a brasileira Daniela Becker teve um encontro inesperado com um caramelo muito especial. O cachorro, que se aproximou da turista enquanto ela passava perto de uma casa, mostrou uma reação encantadora ao receber elogios: abaixava a cabeça, levantava as patas e desviava o olhar, como se estivesse envergonhado. A interação foi gravada por Daniela e publicada em suas redes sociais, rapidamente se tornando viral.

ANÚNCIO

Caramelo viralizou nas redes sociais

O vídeo, que já acumula mais de 1,8 milhão de visualizações no TikTok, capturou o coração de muitos internautas. Daniela, ao perceber a reação tímida do cãozinho, começou a brincar com ele, elogiando-o e imitando suas expressões de timidez. A combinação de gestos graciosos do animal e a divertida dublagem feita por Daniela resultaram em um conteúdo irresistível para os espectadores.

Apaixonada por animais, a brasileira ficou encantada com a modéstia do cão, que pareceu entender perfeitamente cada palavra dita. A atitude reservada do caramelo ao ser elogiado foi comparada por muitos internautas àquelas de pessoas que, por timidez, têm dificuldade em receber elogios.

Reações dos internautas

A publicação gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Muitos compartilharam histórias semelhantes, mencionando seus próprios cães que também demonstram comportamentos encantadores e modestos. Comentários como “Para que vergonha…hhahahah muito fofinho” e “Posso te elogiar agora? ‘Não, eu não sei receber elogios’” mostram como a atitude do caramelo resonou com o público.

Outros internautas se identificaram com a experiência de Daniela, relatando encontros com animais de comportamento similar. A popularidade do vídeo demonstra como pequenos momentos de interação com animais podem proporcionar alegria e conexão, especialmente quando capturados de forma tão autêntica.