Advogada do Texas ganha o Recorde Mundial do Guinness como a mulher com a língua mais larga do mundo

Brittany Lacayo, uma advogada do Texas, conquistou o Recorde Mundial do Guinness por ser a mulher com a língua mais larga do mundo, superando a também americana Emily Schlenker.

ANÚNCIO

Como a mulher com a língua mais larga do mundo, Lacayo orgulha-se da sua com 7,90 centímetros no seu ponto mais largo, além de ser 2,5 centímetros mais larga do que comprida.

“Este recorde não foi quebrado em 10 anos até agora: a detentora anterior era Emily Schlenker (EUA), que conquistou o título quando era adolescente com uma língua de 7,33 cm (2,89 polegadas) de largura”, informou Guinness Record em seu site.

Surpreendentemente, Brittany Lacayo consegue colocar quatro chupetas em sua língua larga, quando normalmente uma pessoa consegue colocar uma ou duas chupetas, o que significa que seu órgão gustativo é o dobro do tamanho do das pessoas comuns.

O The Mirror relatou que por anos, Lacayo guardou em segredo a largura de sua língua de seus colegas, mas agora é muito provável que todos já estejam cientes da conquista de seu recorde mundial.

Desde que era criança, sua família sempre brincou sobre a largura de sua língua, e embora ela soubesse que era algo muito particular de seu físico, nunca pensou em competir por um recorde mundial até que um amigo lhe enviou um vídeo de Emily Schlenker. Pela primeira vez, Brittany viu alguém com uma língua semelhante à dela, mas além disso, considerou que a dela era mais longa, então a mediu e confirmou que é assim. Depois disso, decidiu desafiar Emily para tirar o recorde dela.

Brittany diz que as pessoas se surpreendem ao ver a sua língua, algo que ela acha ‘engraçado’.

ANÚNCIO

A mulher e o homem com a língua mais larga do mundo

Embora Britanny seja a mulher com a língua mais larga do mundo, ela não é a pessoa com a língua mais larga, pois esse título pertence a um homem: o também americano Brian Thompson, da Califórnia, que tem 8,88 centímetros em seu ponto mais largo.

Antes de Brian, o recorde pertencia a Byron Schlenker, pai de Emily Schlenker.

Até agora, a largura incomum de suas línguas é considerada um fator genético.