Jake Paul revela a grande quantia que irá receber pela luta com Mike Tyson

NOVA YORK, NOVA YORK - 18 DE AGOSTO: Mike Tyson e Jake Paul participam da Coletiva de Imprensa do Fanatics Fest no Javits Center em 18 de agosto de 2024 na cidade de Nova York. (Foto de Michael Loccisano/Getty Images)

Jake Paul afirmou que ganhará US$ 40 milhões em sua luta contra Mike Tyson, e assegurou que o eliminará como uma lenda no mundo do boxe em 15 de novembro.

ANÚNCIO

A luta estava marcada para julho, mas foi adiada devido ao problema de úlcera de Tyson. O ex-campeão peso-pesado está passando por tratamento e, apesar de ter 30 anos a mais que o adversário loiro, ele afirma que irá nocauteá-lo.

Durante uma coletiva de imprensa em Nova York, onde ele estava criticando Tyson, jornalistas perguntaram a Jake Paul se ele enfrentaria o ex-campeão para validar sua carreira, ao que ele respondeu que o faz para ganhar US$ 40 milhões.

“Não o trouxe aqui para isso... Estou aqui para ganhar US$ 40 milhões e eliminar uma lenda... Ele foi o único que quis uma luta profissional e eu realmente vou nocauteá-lo,” disse Paul, conforme relatado pelo ‘The Mirror’.

Jake Paul continuou dizendo que aceitou a luta apenas para “fazer uma grana” e que, embora alguns possam apontá-lo como “o youtuber tal” ou “o cara da Disney”, “ele vai acabar no chão... Isso não será diferente. Eu trouxe esse acordo para esse velho desgraçado... Nós assinamos o contrato com a Netflix e trouxemos o acordo para ele.”

As pessoas vaiavam enquanto ele se gabava de ter nocauteado o peso pesado Mike Tyson, a quem zombou por sua questão de saúde. "Você teve que fazer sua pequena pausa da menopausa e adiar a luta. O que aconteceu, cara? Eu estava pronto antes e você precisava de uma pausa. Ainda está doendo a barriga?" ele disse. Mike Tyson não caiu nas provocações e simplesmente respondeu: "Agora estou me sentindo melhor."

Jake Paul e Mike Tyson

A luta entre Jake Paul e Mike Tyson acontecerá em 15 de novembro no AT&T Stadium, em Dallas, com transmissão ao vivo na Netflix. A experiência do ex-campeão, de 58 anos, será testada contra a juventude do loiro de 27 anos.

Juventude vs. Experiência: qual deles vencerá? Cada um afirma que irá derrubar o outro, e, enquanto isso, a expectativa cresce para o retorno de Tyson, como uma das principais figuras do boxe profissional.