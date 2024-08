Influencer deixa calcinhas em locais públicos como ‘presente’ e divide opiniões nas redes sociais

Nos últimos dias, a influencer britânica Chloe Lopez se tornou o centro das atenções nas redes sociais, não apenas por sua popularidade, mas também por um comportamento que gerou ampla polêmica. Durante uma viagem à Espanha, Chloe começou a gravar e postar vídeos onde ela retira suas calcinhas e as deixa em diferentes locais públicos, como postos de gasolina, lojas de roupas, cafeterias e até mesmo supermercados. Essa prática, que rapidamente viralizou, dividiu opiniões entre seus seguidores e o público em geral.

ANÚNCIO

Reações e repercussões nas redes sociais

O que para alguns parece ser uma brincadeira ousada, para outros, é visto como um ato irresponsável e até mesmo perigoso. Em um dos vídeos mais comentados, Chloe é vista retirando uma calcinha e a deixando ao lado de pães em um supermercado, enquanto uma cliente observa, visivelmente chocada. A cena gerou uma onda de indignação, com muitos internautas criticando duramente a influencer por seu comportamento que consideram desrespeitoso e anti-higiênico.

Entre as críticas mais severas, um usuário do X (antigo Twitter) chegou a mencionar a Organização Mundial da Saúde, sugerindo que o comportamento de Chloe poderia ser um risco à saúde pública, dada a possibilidade de contaminação. Comentários como “Encontre-a e acabe com esse comportamento desagradável que é um risco de espalhar doenças” refletiram a preocupação de muitos com a atitude da influencer.

No entanto, apesar das críticas, Chloe continua a ter um grande número de seguidores que apoiam suas ações ou simplesmente se divertem tentando adivinhar onde será o próximo local a receber uma de suas “surpresas”. Essa dualidade de opiniões evidencia o poder e a influência que as redes sociais têm na formação de opiniões e comportamentos, bem como os limites que muitas vezes são ultrapassados na busca por visibilidade e fama.