Homem de Nova York é proibido de ter pets pelo resto da vida após espancar até a morte seu chihuahua

Um homem de Long Island foi condenado à prisão e proibido de ter um animal de estimação depois de admitir ter espancado até a morte o chihuahua de sua tia, disseram os promotores.

Peter Minichello, de 22 anos, confessou ter atacado o cachorro de 5 anos, chamado Pup-Pup, em 6 de julho de 2022, causando ferimentos horríveis que levaram à morte do pequeno animal dias depois, de acordo com o Escritório do Promotor Distrital do Condado de Suffolk.

Como aconteceu?

Minichello tinha sido deixado sozinho com um Pup-Pup perfeitamente saudável em sua casa em West Islip enquanto sua mãe e tia estavam trabalhando naquele dia, disseram os promotores. Mas quando a tia de Minichello chegou em casa, o pequeno cachorro estava deitado imóvel em sua gaiola, sangrando e coberto de hematomas.

Pup-Pup foi levado rapidamente a um veterinário, onde foi determinado que ele tinha costelas quebradas, um traumatismo contundente na cabeça e no torso, e sofreu uma ferida penetrante em um cotovelo.

Morreu devido a uma lesão cerebral traumática dias depois. Não está claro por que Minichello atacou o cachorro indefeso.

Culpa

Minichello confessou o brutal ataque em junho e se declarou culpado de um crime grave de crueldade agravada contra os animais e danos criminais, também um crime grave.

Na segunda-feira, ele foi condenado a quatro meses de prisão e à proibição vitalícia de possuir animais. “O que este acusado fez a um animal inocente é tão chocante quanto deplorável”, disse o promotor distrital Raymond Tierney em comunicado.

“O amor de um cachorro é incondicional e meu coração está com a tia do acusado que perdeu um querido companheiro”, continuou.