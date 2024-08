Homem compra carro em SC usando R$ 17 mil em moedas e surpreende vendedores

Em uma situação pouco usual que ocorreu em São José, na Grande Florianópolis, um cliente deixou a equipe de uma revendedora de veículos perplexa ao pagar parte de um carro utilizando R$ 17 mil em moedas. O automóvel adquirido foi um Honda City 2015, cujo valor total foi de R$ 65 mil. Para completar o pagamento, o cliente utilizou o PIX, mas foi a forma como ele pagou uma parte do valor que chamou atenção.

ANÚNCIO

Conforme divulgado pelo G1, o comprador, que preferiu manter o anonimato, revelou que vem guardando moedas há vários anos. Ele explicou que essa não foi a primeira vez que recorreu a essa prática. Anteriormente, ele já havia utilizado moedas para comprar outros itens de valor. No entanto, desta vez, ele trouxe 13 galões de água cheios de moedas, com valores que variavam de 5 centavos a 1 real, para efetuar a compra do veículo.

Compra inusitada chamou a atenção

O proprietário da loja, John Raupp, compartilhou que, em seus 14 anos de experiência no mercado de automóveis, jamais presenciou algo semelhante. No sábado anterior à compra, o cliente visitou a loja para avaliar o carro, mas foi apenas na segunda-feira que ele retornou com os galões de moedas, após avisar o vendedor sobre o valor que tinha acumulado.

A contagem das moedas foi um processo trabalhoso, mas necessário, realizado pela equipe da revenda. Embora a situação tenha sido inusitada, o comprador já planeja começar a poupar novamente, desta vez priorizando moedas de maior valor, como as de um real, para evitar o grande volume que enfrentou nesta compra.

Este caso rapidamente ganhou atenção nas redes sociais e entre os funcionários da loja, destacando-se como uma história curiosa e que demonstra a persistência e a disciplina do cliente em economizar de uma maneira pouco convencional, mas eficaz.