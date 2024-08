Homem acorda de coma após seis meses e enfrenta conta hospitalar milionária

John Pennington, residente de Las Vegas, viveu uma situação que poucos poderiam imaginar. Após sofrer um grave acidente de carro que resultou em uma lesão cerebral traumática, ele ficou em coma por seis meses. De acordo com o jornal “The Mirror”, ao despertar, John não apenas precisou lidar com as sequelas físicas e emocionais do trauma, mas também com uma surpresa: uma conta hospitalar de US$ 2,5 milhões (cerca de 14 milhões de reais).

Esse momento foi, sem dúvida, surreal. Ele relatou que acordou pensando que era um dia comum, pronto para ir trabalhar, mas logo percebeu que estava em uma cama de hospital, amarrado e sem compreender a gravidade da situação. Ao pedir ajuda para uma enfermeira, John foi informado de que havia estado em coma por meio ano, devido a uma lesão cerebral severa.

A notícia sobre a dívida foi um choque adicional. O montante exorbitante cobria os custos do tratamento intensivo durante o período em que esteve inconsciente, além das duas terapias de reabilitação que seguiram sua recuperação. Sem recursos próprios para arcar com a dívida, ele recorreu às redes sociais e criou uma campanha no GoFundMe, na esperança de obter ajuda financeira.

A campanha, porém, não alcançou o sucesso esperado. Felizmente, o advogado de John decidiu intervir, assumindo a responsabilidade pelos custos hospitalares. Embora não tenha obtido um grande lucro, John expressou alívio ao saber que sua dívida havia sido paga, permitindo-lhe focar na recuperação sem a pressão financeira.

A experiência trouxe não apenas desafios físicos, mas também emocionais. Um dos aspectos mais difíceis foi descobrir que seu pai havia tirado a própria vida durante o período em que esteve inconsciente. Essa perda foi um golpe devastador para John, que inicialmente carregou consigo um forte sentimento de culpa. No entanto, ao longo de sua recuperação, ele conseguiu encontrar algum alívio, entendendo que não era culpado pela tragédia.