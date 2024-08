Um erro fatal no chocolate com leite causou a morte de uma menina em Londres

Se enganaram com o leite

Em uma tragédia que chocou a comunidade de Londres, uma menina de seis anos, Hanna Jacobs, perdeu a vida após sofrer uma reação alérgica grave ao consumir chocolate quente em uma cafeteria.

O incidente ocorreu quando Hanna, acompanhada de sua mãe, decidiu parar em uma cafeteria antes de ir a uma consulta com o dentista. A criança, que sofria de uma alergia severa a laticínios, pediu sua bebida com leite de soja, um pedido que infelizmente não foi atendido corretamente pela equipe do estabelecimento.

Uma fatal confusão em seu chocolate com leite causou a morte de uma menina em Londres

Pouco tempo depois de consumir o chocolate quente, Hanna começou a se sentir mal, experimentando sintomas que indicavam uma reação alérgica grave. Alarmada, sua mãe interrogou o responsável pela cafeteria sobre a preparação da bebida. Foi então que o responsável confessou que, por engano, a bebida tinha sido preparada com leite integral em vez de leite de soja. Este erro foi fatal para a menina, que foi levada às pressas para o hospital. Apesar dos esforços médicos, Hanna não pôde ser salva e faleceu devido a uma reação anafilática.

Uma tragédia familiar (Agencias)

A anafilaxia é uma reação alérgica extremamente grave que pode ser potencialmente fatal se não for tratada imediatamente. De acordo com o MedlinePlus, a anafilaxia pode ser desencadeada por uma variedade de alérgenos, incluindo certos alimentos como laticínios e amendoins, picadas de insetos, medicamentos e até látex. No caso de Hanna, sua reação foi desencadeada pelo leite integral que ela ingeriu, ao qual era alérgica.

Os sintomas da anafilaxia incluem perda de consciência, queda abrupta da pressão arterial, dificuldade severa para respirar, erupções cutâneas, tontura, pulso rápido e fraco, assim como náuseas e vômitos. Estes sintomas podem progredir rapidamente, portanto é crucial que pessoas com alergias conhecidas evitem qualquer exposição aos seus alérgenos e recebam tratamento imediato em caso de contato acidental.

É importante prestar atenção aos detalhes na preparação de alimentos, especialmente quando se trata de pessoas com alergias alimentares conhecidas. A negligência ou erros na cozinha podem ter consequências devastadoras, como evidenciado pela triste perda de Hanna Jacobs.