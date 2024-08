Médico compartilha episódio raro e extremo de cãibras em paciente; vídeo

Um vídeo compartilhado por Paul Wischmeyer, anestesiologista do Hospital da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, chamou a atenção ao mostrar um caso extremo de cãibras musculares em uma paciente. As imagens, postadas no YouTube no mês passado, mostram a panturrilha da mulher se contraindo de maneira tão intensa que parece haver algo se movendo sob sua pele, um fenômeno que o médico comparou a um “alien” se mexendo.

Entendendo as cãibras musculares

As cãibras nas pernas são episódios de dor intensa causados por contrações involuntárias e prolongadas dos músculos, que não relaxam de imediato. Essas contrações são frequentemente dolorosas e podem ser visualizadas como um endurecimento ou movimentação visível dos músculos afetados. Segundo Wischmeyer, a maioria das cãibras ocorre nos músculos da panturrilha, mas também podem afetar os pés e as coxas, com duração variando de alguns segundos a até 15 minutos.

O caso mostrado no vídeo é particularmente impressionante pela intensidade e pela aparência das contrações, que dão a sensação de algo se movendo dentro da perna da paciente. No entanto, apesar do aspecto assustador, essas cãibras são mais comuns do que se imagina e podem ser extremamente frustrantes tanto para os pacientes quanto para os médicos.

Causas e tratamento

Embora sejam muito comuns, as cãibras nas pernas, especialmente as mais severas, têm causas que muitas vezes permanecem desconhecidas, sendo classificadas como idiopáticas. Isso torna o tratamento um desafio, pois as opções disponíveis podem variar dependendo da frequência e da intensidade dos episódios.

No entanto, Wischmeyer enfatiza a importância de buscar orientação médica quando as cãibras se tornam frequentes ou extremamente dolorosas, pois em alguns casos elas podem estar associadas a outras condições de saúde que requerem atenção específica. O tratamento pode incluir desde alongamentos regulares, hidratação adequada, até mudanças na dieta ou suplementação de eletrólitos, dependendo da avaliação médica.