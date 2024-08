Adolescente de 15 anos salva mulher de carro que estava afundando em lago

Um jovem de 15 anos, de Michigan, Estados Unidos, tornou-se um herói ao realizar um resgate impressionante. John Agnello estava pescando com sua mãe nas margens do Lago St. Clair quando um acidente inesperado aconteceu. Conforme noticiado pelo Click On Detroit, uma mulher perdeu o controle do carro e o veículo despencou no lago, começando a afundar rapidamente. Sem hesitar, John agiu com rapidez e coragem, pulando na água para salvar a mulher presa no interior do carro submerso.

ANÚNCIO

O tempo estava passando e o carro afundava a uma velocidade alarmante, colocando a mulher em iminente risco de afogamento. John, acompanhado por um voluntário que estava no local, imediatamente mergulhou para ajudar. Ao chegarem ao veículo, encontraram dificuldades para abrir a porta, que estava emperrada. O jovem, mostrando incrível presença de espírito, optou por resgatar a mulher pela janela do carro, que estava aberta. Com esforço e determinação, conseguiram retirar a vítima do automóvel e levá-la para um lugar seguro.

Foto: Click On Detroit

Enquanto esperavam a chegada dos paramédicos, um novo susto: a mulher mencionou que havia uma criança de três anos dentro do carro. Sem perder tempo, John voltou ao veículo e quebrou o para-brisa traseiro com uma pedra, procurando pela suposta criança. Após uma busca minuciosa, ele confirmou que não havia mais ninguém dentro do carro.

Repercussão e orgulho

O ato heroico não passou despercebido. A mãe do garoto, Beth Agnello, expressou grande orgulho pelo filho, destacando o apoio esmagador da comunidade local. Ela acredita que essa experiência, além de salvar uma vida, ajudará John a amadurecer e permanecer humilde.

A mulher resgatada foi levada a um hospital próximo e, felizmente, passa bem após o susto. A ação rápida e decidida do jovem herói foi crucial para evitar uma tragédia.

Este evento notável serve como um lembrete do impacto que atos de coragem e altruísmo podem ter em situações de vida ou morte. John Agnello, sem dúvida, demonstrou uma maturidade e bravura incomuns para sua idade.