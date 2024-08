Rápido derretimento de geleira na Suiça viraliza e choca internautas

Uma postagem recente nas redes sociais chamou a atenção para o impacto alarmante do aquecimento global ao mostrar o rápido derretimento da geleira de Rhône, localizada nos Alpes Suíços. As imagens, tiradas pelo britânico Duncan Porter, comparam o estado da geleira em agosto de 2009 com o cenário atual, em 2024. O que antes era uma vasta extensão de gelo branco deu lugar a rochas e a um lago, evidenciando a velocidade com que as mudanças climáticas estão transformando paisagens outrora congeladas.

Mudança dramática em apenas 15 anos

A postagem de Porter, que rapidamente se tornou viral, emocionou muitos internautas, incluindo o próprio autor. Porter, que faz parte de um grupo de ação climática no sudoeste da Inglaterra, expressou seu pesar ao ver a degradação da geleira. “Não vou mentir, isso me fez chorar”, disse ele ao The Guardian. A rápida perda de gelo e a transformação da paisagem são um reflexo direto do aumento das temperaturas globais, que têm um impacto particularmente severo em regiões como os Alpes.

Desde o ano 2000, a Suíça perdeu um terço do volume de suas geleiras, um dado alarmante que ressalta a gravidade da situação. A geleira de Rhône, embora menos afetada que outras, ainda encolheu cerca de 25% nos últimos 15 anos. Cientistas, como Sonia Seneviratne, que visitou a geleira na juventude, expressaram tristeza ao ver as imagens, destacando as mudanças drásticas que ocorreram em um período relativamente curto de tempo.

Acelerado derretimento das geleiras

O fenômeno do derretimento das geleiras é impulsionado por temperaturas que na Suíça estão subindo a um ritmo aproximadamente duas vezes mais rápido do que a média global. Segundo o órgão de monitoramento Glamos, os últimos dois anos registraram uma perda de 10% no volume das geleiras suíças, sendo este o segundo pior período histórico de derretimento já registrado. Esse rápido derretimento não só altera a paisagem, como também contribui para o aumento do nível do mar e afeta os ecossistemas locais.

As imagens capturadas por Porter são um lembrete visual contundente da crise climática em curso e da necessidade urgente de ações globais coordenadas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A transformação da geleira de Rhône é apenas um exemplo dos muitos impactos que estão ocorrendo ao redor do mundo.