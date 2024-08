Médicos usam robô para remover tumor a 5 mil km de distância

Uma equipe médica em Xangai conseguiu realizar uma cirurgia inovadora ao remover um tumor pulmonar de uma paciente localizada a 5 mil quilômetros de distância, utilizando um robô. Este marco impressionante na medicina moderna foi liderado pelo professor Luo Qingquan, um especialista em cirurgia torácica robótica. A equipe médica estava no Hospital Torácico de Xangai, enquanto a paciente encontrava-se no Second People’s Hospital, em Casgar.

ANÚNCIO

Tecnologia e precisão em cirurgia remota

A operação foi possível graças à tecnologia de comunicação 5G, que permitiu o controle remoto dos braços robóticos em tempo real. Os médicos em Xangai operaram o robô com precisão, realizando todas as etapas da cirurgia, desde a dissecção e corte até a sutura do local operado. A tecnologia avançada utilizada proporcionou uma experiência quase idêntica à de estar presente na sala de cirurgia, como relatou o professor Luo em entrevista.

O robô utilizado na cirurgia possuía uma tela de exibição 3D que transmitia imagens detalhadas da cavidade torácica da paciente, permitindo que os médicos mantivessem o controle total durante todo o procedimento. Além disso, a cirurgia foi minimamente invasiva, reduzindo os riscos de complicações e proporcionando uma recuperação mais rápida para a paciente.

Antes da operação, as equipes médicas realizaram uma consulta pré-operatória por videoconferência, onde discutiram os detalhes e preparativos necessários para o procedimento. Este planejamento cuidadoso foi essencial para o sucesso da operação, que durou cerca de uma hora.

Benefícios e implicações futuras

A cirurgia robótica não só oferece precisão e menores incisões, mas também abre portas para o acesso a tratamentos de alta qualidade em áreas remotas. De acordo com Luo, essa tecnologia tem o potencial de democratizar o acesso à medicina avançada, permitindo que pacientes de regiões distantes recebam cuidados médicos de excelência sem a necessidade de viajar para grandes centros urbanos.

O robô cirúrgico utilizado foi desenvolvido pela Shanghai MicroPort MedBot (Group) e representa um avanço significativo na tecnologia médica, com a capacidade de aumentar o campo de visão do cirurgião em até 15 vezes e eliminar os tremores das mãos humanas.

Com o sucesso dessa cirurgia, a equipe médica comemorou a conquista, vislumbrando um futuro onde a telecirurgia possa se tornar uma prática comum, beneficiando milhões de pessoas ao redor do mundo.