Funcionário revela ‘chocante’ processo de preparação de ovos em famoso fast food e vídeo viraliza na web

Por meio de um vídeo, um trabalhador revelou o inusitado processo de preparação de ovos em uma famosa rede de fast food, e o registro acabou viralizando nas redes.

ANÚNCIO

No registro, é possível ver uma bolsa selada com o conteúdo preparado previamente. Como parte do processo, ela é colocada em água quente por um tempo até atingir o ponto ideal.

Por último, o trabalhador despeja os ovos já finalizados em um recipiente, que está pronto para ser servido no restaurante.

Compartilhada inicialmente pelo @howfoodiscreated, a gravação também foi publicada recentemente no Instagram por @nutrillermo e já conta com quase 3 milhões de reproduções.

O especialista comentou sobre o processo: “Comer em restaurantes de fast food é sempre a pior opção, mesmo se você comer coisas supostamente saudáveis, como ovos”.

“Tome o controle da sua saúde. Ninguém fará isso por você. Eles visam o benefício deles, não o seu”.

LEIA TAMBÉM: Volta a viralizar vídeo de funcionária que mostra como é feito prato de macarrão com queijo em fast food e que acabou sendo demitida

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, a postagem também acabou provocando as reações dos usuários.

Uma pessoa escreveu: “É assim que tudo é feito. Eu trabalhei lá e quase chorei quando realmente entendi o que estava comendo o tempo todo”.

“A maioria dos restaurantes faz assim mesmo”, contou outro usuário. Confira o registro:

Com informações do perfil @nutrillermo