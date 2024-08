Mulher destrói e risca o carro do seu namorado ao descobrir infidelidade

Nas redes sociais, imagens de uma caminhonete destruída e riscada com mensagens contundentes se tornaram virais. Isso aconteceu em 30 de julho e a pessoa que capturou o momento disse que ocorreu em Bogotá, Colômbia.

ANÚNCIO

““Não sei que tipo é, agora que todos sabem”, dizia uma das mensagens escritas com tinta branca na parte lateral direita do veículo.

A caminhonete já estava sendo rebocada em um guincho, chamando a atenção dos pedestres, que pararam para observar e ler as mensagens.

Mas essas letras não foram tudo, porque vídeos gravados do outro lado do carro mostraram outra mensagem escrita no lado lateral esquerdo. “Nunca pensei que fosse desse tipo”, dizia o outro texto em verde escuro e ocupava toda a parte esquerda, desde as portas até as janelas.

"Apesar de que minha primeira reação foi exclamar 'coitado!', depois eu disse que este carro arranhado poderia ser o símbolo da vulnerabilidade de todo infiel motorizado", disse a pessoa que viralizou as imagens em X.

Não se sabe nada sobre a pessoa que destruiu o carro, nem sobre o dono da caminhonete. No entanto, os usuários da internet presumem que isso ocorreu devido a um engano, como infidelidade.

Reações:

Muitas pessoas riram do que aconteceu, mas outras criticaram as ações da pessoa que escreveu essa mensagem. Por outro lado, as pessoas também elogiaram a arte devido ao estilo, ortografia e design do texto.

ANÚNCIO

"O primeiro que me impressionou foi que a mensagem não continha nenhuma grosseria. O segundo é que a pessoa que a fez tem um grande talento, a tipografia é muito bonita e a mensagem é muito clara, falhou na escolha da cor verde", disse um usuário. "A pessoa que fez tem estilo, bem redigido, uso de acentos, vírgulas e soube aproveitar bem o espaço para que coubesse tudo o que tinha que escrever".

“Deixem-me desconfiar, mas parece campanha de marketing”, “A ortografia, a precisão da caligrafia e não há danos adicionais no carro. Compartilho sua hipótese”, indicaram outros internautas, pois presumem que quando uma pessoa está com raiva por uma infidelidade, ela destrói ou bate mais no veículo.