O pin olímpico de Snoop Dogg que se torna febre em Paris 2024

Snoop Dogg poderia ganhar o título olímpico de melhor lembrança dos Jogos de Paris 2024, graças ao seu distintivo peculiar e popular. A tradição de trocar distintivos nas Olimpíadas, um esporte paralelo para muitos fãs e atletas, encontrou no rapper um protagonista inesperado.

A tradição de trocar pins remonta aos primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas, Grécia, em 1896. Desde então, essa atividade tem cativado fãs e atletas igualmente, tornando-se uma parte querida do espírito olímpico.

Snoop Dogg assume a antiga tradição olímpica do pin

Tudo começou com a febre pelo pin personalizado de Simone Biles, um pequeno coração amarelo com o nome da superestrela da ginástica. Este pin rapidamente se tornou objeto de desejo.

Tysha Ikenasio, jogadora de rugby sevens da Nova Zelândia, foi uma das primeiras a se gabar no TikTok após um bem-sucedido intercâmbio com Biles, declarando: “Sinto que dominei o jogo dos pins”.

A febre dos pins não parou por aí. A estrela do tênis Andy Murray, conhecido por sua paixão por colecioná-los, também conseguiu um pin de Biles graças à intervenção da ginasta britânica Becky Downie.

No entanto, a chegada do pin de Snoop Dogg, que mostra uma figura do rapper soprando anéis de fumaça no estilo olímpico, rapidamente desviou a atenção.

"O vencedor da medalha de ouro em colecionáveis olímpicos", publicou o fotógrafo Eric Seals, capturando a febre pelo pin de Snoop. As integrantes da equipe feminina de rugby 7 da Nova Zelândia, lideradas por Alena Saili, não demoraram em notar esse novo prêmio. "Temos um novo desafio, pessoal", publicou Saili, apontando para o pin de Snoop Dogg como seu próximo objetivo.

Snoop Dogg acaba por ser o verdadeiro vencedor em Paris

Uma das felizes receptoras do pin do Snoop foi a estrela do tênis Coco Gauff, que não só recebeu o pin, mas também uma mensagem pessoal do rapper, que trabalha como comentarista para a NBC Sports. "Este é o melhor pin que já recebi", respondeu Gauff, mostrando seu entusiasmo.

Apesar das controvérsias que podem surgir, como a representação do consumo de maconha no broche de Snoop, a troca de broches continua sendo uma forma de conectar as pessoas e criar memórias duradouras. A inclusão de figuras icônicas como Snoop Dogg apenas adiciona um toque moderno e único a essa tradição centenária.