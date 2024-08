“Quem mexer comigo vai se arrepender”: Nicolás Maduro desafia Elon Musk para uma luta na televisão nacional

O empresário aceitou o desafio do presidente venezuelano (AP)

Após a questionável vitória eleitoral de Nicolás Maduro, com mais de 50% dos votos, e as múltiplas denúncias de falta de transparência na divulgação dos resultados eleitorais, o CEO da X e da Tesla, Elon Musk, tem sido um dos principais críticos da continuidade do governo venezuelano.

Musk não parou suas publicações em sua conta de rede social contra Maduro, e agora recebeu uma resposta do presidente venezuelano, que o desafiou para uma luta televisionada.

Num ato de governo, o presidente venezuelano apontou o empresário sul-africano por sua atitude intervencionista e afirmou que ele está desesperado pelos resultados das eleições no país sul-americano.

"Elon Musk, você está desesperado, você perdeu o controle Elon Musk, se acalme, eles vão te levar ao fracasso assim como essa direita levou ao fracasso todos os políticos americanos", afirmou Maduro.

Mas as declarações esquentaram, a ponto de ele propor resolver suas diferenças com o proprietário da rede social X através de uma briga física.

“Elon Musk, quem mexer comigo vai secar, quem mexer com a Venezuela vai secar. Quer brigar? Vamos lá Elon Musk, estou pronto, sou filho de Bolívar e Chávez. Não tenho medo de você, vamos nos enfrentar, onde você quiser, como dizem nas ruas ‘Se você quer, eu quero’, diga onde, mas a Venezuela deve ser respeitada, não aceitamos intervenção de ninguém”.

Musk aceita o desafio

O CEO da X e da Tesla, Elon Musk, reagiu imediatamente ao desafio do presidente Nicolás Maduro e aceitou enfrentá-lo; no entanto, ele fez isso apenas em algumas mensagens de publicações sobre o assunto na X.

"Eu aceito", foi reduzido a colocar Musk em uma postagem sobre o assunto.

Entretanto, noutra das suas publicações, afirmou que Maduro se arrependerá.

“Ele vai se acovardar”, disse.