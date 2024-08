Motorista de ônibus age rapidamente e salva criança em situação de perigo

Um motorista de ônibus de Staten Island, Nova Iorque, foi recentemente aclamado como herói após resgatar uma criança que havia entrado em uma rua movimentada sozinha. Peter Warner, que estava em serviço quando avistou o menino, agiu rapidamente, bloqueando o trânsito e garantindo a segurança do pequeno.

A cena incomum aconteceu enquanto Peter dirigia seu ônibus e avistou um garotinho vestindo apenas uma fralda e uma regata, segurando um iPad. O menino caminhava sem supervisão em meio ao trânsito intenso. Demonstrando um instinto protetor, Peter parou imediatamente o ônibus e bloqueou o cruzamento para evitar que outros veículos se aproximassem. Ele saiu do ônibus, pegou o menino em seus braços e chamou imediatamente a polícia.

Ação rápida e conexão com a família

O cruzamento onde tudo aconteceu é conhecido por seu tráfego perigoso, o que tornava a situação ainda mais alarmante. Peter, com 13 anos de experiência como motorista, nunca havia enfrentado algo semelhante. Ele explicou que sua primeira reação foi garantir que o garoto estivesse seguro e longe dos carros. Quando os policiais chegaram ao local, o menino, ainda muito assustado, recusava-se a sair do colo de Peter.

Foto: MTA

Após o resgate, as autoridades localizaram os pais do menino, que estava sob os cuidados do pai, que havia adormecido, enquanto a mãe estava no trabalho. O reencontro da família trouxe alívio, e a mãe do garoto expressou profunda gratidão a Peter pelo ato heroico. A partir desse incidente, Peter e a família da criança formaram um laço de amizade. Eles mantêm contato regular, e a mãe frequentemente comenta nas redes sociais de Peter, especialmente nas postagens sobre seus próprios filhos.

Esse ato de coragem não apenas evitou um possível acidente trágico, mas também destacou o poder de uma ação rápida e altruísta, criando uma conexão duradoura entre pessoas que, de outra forma, poderiam nunca ter se conhecido.

