‘Hacktivistas’ desligam a internet como ataque às telecomunicações na Venezuela durante as eleições

O grupo de ‘hacktivistas’ conhecido como GhostSec desconectou 4.097 modems na Venezuela, de acordo com informações obtidas pelo Metro. Este ataque foi direcionado contra modems mal configurados da empresa estatal de telecomunicações, CanTV, no dia das eleições no referido país.

De acordo com esses dados, os modelos de modems afetados são os seguintes:

Stavix MP-X421R: 1.930 dispositivos.

Huawei DG8245V-10: 1.654 dispositivos.

ZTE F670L: 414 dispositivos.

ZTE ZXH108N v2.5: 99 dispositivos.

GhostSec enfatizou que sua ação não foi contra o povo venezuelano, já que a maioria dos cidadãos pode usar a rede 4G em seus celulares, mas sim especificamente contra a empresa estatal e o governo venezuelano.

Numa breve mensagem, explicaram o que consistiu o ataque à infraestrutura estatal de telecomunicações do governo de Nicolás Maduro:

"Nós mudamos a senha, as configurações de rede importantes e o protocolo TR-069 (para que a CanTV não possa reconfigurar os modems remotos)."

Quem são os GhostSec?

Ghost Security, também conhecido como GhostSec, é um grupo autodenominado ‘vigilante’ formado para atacar sites ligados ao ISIS, organização que promove o extremismo islâmico.

É importante mencionar que é considerado um ramo do coletivo de hackers Anonymous. No mundo cibernético, o grupo ganhou notoriedade após o atentado à revista Charlie Hebdo em Paris em janeiro de 2015. O GhostSec afirma ter derrubado centenas de sites ou contas em redes sociais afiliadas ao ISIS e frustrar possíveis ataques terroristas cooperando com agências de inteligência e forças policiais.

Em 14 de novembro de 2015, o Anonymous publicou um vídeo anunciando sua ‘maior operação’ contra o grupo terrorista em resposta aos ataques em Paris, eliminando 3.824 contas do Twitter pró-ISIS e expondo recrutadores.

Finalmente, em vista da sua cooperação com as forças da ordem, o GhostSec decidiu ‘legitimar-se’ para combater de forma mais eficiente o ISIS. O grupo foi renomeado como “Ghost Security Group” e em novembro de 2015 encerrou sua associação com o Anonymous. Os membros que se opuseram a essa mudança se reorganizaram sob o antigo nome de ‘GhostSec’ e mantiveram os laços com o Anonymous. Ambos os grupos continuam a operar contra o ISIS.