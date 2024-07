Outra vítima por selfies: uma adolescente morre ao cair em uma cachoeira

Foto: via mvd.ru

Mais uma vez, uma selfie perto de um local perigoso custa a vida de um turista. Desta vez, a tragédia ocorreu na cachoeira de Sinywa, em Mianmar (Birmânia), considerada um dos lugares mais espetaculares do país e dos mais visitados em toda a Ásia.

Informações do veículo de mídia britânico Daily Mail, uma adolescente de 14 anos perdeu a vida ao perder o equilíbrio enquanto tentava tirar uma selfie perto da cascata, estando em cima de uma pedra molhada. Ao cair na frente de um grupo de amigos, ela caiu na água e morreu afogada.

Declaração de testemunhas

De acordo com declarações de dois de seus amigos à polícia, Moe Sa Nay subiu em uma grande pedra localizada em um local-chave para obter uma boa fotografia, mas não pensou que poderia estar molhada e com musgo, o que a torna um verdadeiro perigo, pois sua superfície fica muito escorregadia.

Após o alerta do acidente, as equipes de resgate chegaram imediatamente ao local e começaram seus trabalhos para salvá-la. No entanto, o local onde ela havia caído era de difícil acesso e a garota morreu afogada. Vale ressaltar que, embora a informação tenha se espalhado na imprensa internacional nesta segunda-feira, o evento trágico ocorreu em 22 de julho passado e o corpo foi resgatado pelos bombeiros 24 horas depois.

No acidente fatal em que Moe perdeu a vida, outra adolescente caiu na cachoeira turística, mas felizmente ficou em um local de acesso mais fácil. Os socorristas conseguiram salvá-la com vida e ela sofreu apenas ferimentos leves.

É importante ressaltar que uma pesquisa realizada pela Fundação iO, entre os anos de 2008 e 2021, pelo menos 379 pessoas perderam a vida enquanto tentavam tirar uma selfie em áreas perigosas ou realizavam ações arriscadas.

Os lugares com maior risco de morte por selfies