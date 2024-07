Fotógrafo registra rara imagem de veado albino no Pantanal e concorre a prêmio internacional

Bruno Sartori, biólogo e guia de safári natural de Bauru–SP, capturou uma imagem excepcional no Pantanal: um veado-campeiro albino, uma criatura tão rara que foi apelidada de “Fantasma do Pantanal”. Este registro fotográfico foi selecionado como finalista na categoria “imagem destacada” do prestigiado Prêmio Portfólio FotoDoc 2024, competindo com 29 outras imagens de fotógrafos de todo o mundo.

O encontro com o “Fantasma do Pantanal”

O encontro com o veado albino aconteceu em abril de 2024, durante uma expedição pelo Pantanal. Bruno descreveu a experiência como um momento de puro êxtase, destacando a raridade de encontrar um animal com essas características genéticas. O albinismo é uma condição que impede a produção de melanina, o que torna a pele e o pelo do animal completamente brancos, dificultando sua camuflagem na natureza e comprometendo sua sobrevivência. Ao avistar o animal, Bruno ficou tão emocionado que quase se esqueceu de capturar a cena, precisando voltar ao carro para pegar sua câmera.

Foto: Bruno Sartori/Arquivo Pessoal

O registro ganhou destaque pela beleza e singularidade, e agora compete em um dos maiores concursos internacionais de fotografia documental. Ele concorre com imagens de diversas partes do mundo, incluindo cenas do deserto do Saara e festividades no Gabão. A competição será decidida por um júri especializado, que se reunirá em São Paulo para escolher os vencedores.

Um testemunho da riqueza ecológica do Pantanal

Bruno Sartori é apaixonado pela natureza e se mudou para o Mato Grosso do Sul em 2021, onde atua como guia de safári e fotógrafo. Ele acredita que as pessoas só se preocupam em proteger aquilo que conhecem, e por isso dedica sua vida a registrar e divulgar a biodiversidade do Pantanal. A região é conhecida por ser a maior planície inundável do mundo, abrigando uma fauna e flora riquíssimas, com várias espécies ameaçadas de extinção.

O “Fantasma do Pantanal” é apenas uma das muitas histórias que Bruno coleciona em suas aventuras pelo bioma. Ele espera que suas fotografias ajudem a conscientizar o público sobre a importância da preservação ambiental e inspirem outros a valorizar e proteger a natureza.

