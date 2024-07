“Não pedi para nascer, por que tenho que trabalhar?”: polêmica sobre jovem que pede aos pais para sustentá-lo

Não é a primeira vez que alguém reclama de ter que trabalhar e fica chateado com seus pais por tê-lo trazido ao mundo sem sua vontade. Mas agora, um jovem de 21 anos gravou um vídeo argumentando que não quer trabalhar e que seus pais devem se responsabilizar.

ANÚNCIO

Hassan Azteca diz que seus pais deveriam sustentá-lo, porque "tipo, se eu não pedi para nascer, por que tenho que trabalhar agora? Que eles me sustentem e pronto".

"Considero que, apesar de ter 21 anos, não estou obrigado a trabalhar porque, basicamente, eu nasci sem o meu consentimento, ou seja, meus pais me obrigaram a nascer (...) eles não me perguntaram se eu queria nascer, não pediram meu consentimento e não faz sentido que, porque meus pais quiseram me dar a vida há 21 anos, eu tenha que trabalhar", disse o tiktoker argentino.

"Então, se eu não pedi para nascer, por que tenho que trabalhar agora? Eles que me sustentem e pronto, porque se me quiseram ter, que me sustentem, é simples assim", sentenciou.

Debates nas redes sociais

Embora a maioria dos internautas não concordasse com seus argumentos, outros concordaram. “Sua lógica está errada, mas não tão errada...”; “Não vejo falhas na sua lógica”; “Eu apoio, não é preciso trabalhar até ser estritamente necessário”, disseram alguns.

Alguns, é claro, pensam o oposto. “Alguém pode me dizer como entro em contato com meu futuro bebê para ver se ele quer nascer”; “Que volte o serviço militar obrigatório”; “Eu teria gostado que, antes de nascer, me passassem um catálogo com as opções disponíveis, para que eu pudesse escolher meus pais, minha cor de pele, o país onde iria nascer... é difícil isso, cara”.