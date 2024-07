De acordo com a Henley & Partners, estes são os 10 passaportes mais poderosos do mundo em 2024

Qual é vermelho por fora, roxo por dentro e te dá acesso a 195 destinos ao redor do mundo sem visto? É o passaporte de Singapura, e acaba de ser nomeado o documento de viagem mais poderoso do mundo em uma classificação trimestral dos passaportes com maior influência internacional.

Durante os últimos 19 anos, o Índice de Passaporte Henley, criado pela empresa de consultoria em cidadania e residência global Henley & Partners sediada em Londres, tem rastreado as liberdades globais em 227 países e territórios ao redor do mundo e utilizou dados exclusivos da Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA, em inglês).

Passaportes

Os seguintes passaportes que se aproximam ao de Singapura são os do Japão, Alemanha, França, Itália e Espanha, que juntos ocupam o segundo lugar e cujos cidadãos podem desfrutar de viagens sem visto para 192 destinos.

Em terceiro lugar, no ranking estão Coreia do Sul, Suécia, Finlândia, Áustria, Irlanda, Luxemburgo e Países Baixos, todos com o privilégio de poder viajar sem problemas para 191 destinos.

O Reino Unido, que em 2014 ocupava o primeiro lugar juntamente com os Estados Unidos, está agora em quarto lugar (190 destinos), ao lado da Nova Zelândia, Noruega, Bélgica, Dinamarca e Suíça. A Austrália e Portugal compartilham o quinto lugar (189 destinos), enquanto os Estados Unidos caíram para o oitavo lugar, com acesso sem visto a 186 destinos.

Passaportes latino-americanos

No caso da América Latina, o passaporte mais poderoso é o do Chile, que ocupa o 15º lugar a nível global e permite a entrada em 175 países sem visto.

Apenas atrás estão Argentina e Brasil, que, com 171 destinos, estão em 17º lugar no ranking, seguidos pelo México, que ocupa o 22º lugar na lista e permite a entrada em 159 destinos sem visto.

O país pior posicionado da região é Cuba, que só tem permissão de acesso sem visto a 62 destinos e está classificado em 78º lugar entre os 103 do ranking.

A lacuna cada vez maior

Embora o número mágico de Singapura, 195, seja um recorde tanto para Singapura quanto para o ranking em geral, no outro extremo da escala também se atingem novos mínimos. Afeganistão foi classificado por muito tempo como o passaporte mais fraco do mundo de acordo com o índice, mas agora seus cidadãos só podem viajar para 26 países sem visto, a pontuação mais baixa registrada na história do índice em quase duas décadas.

Christian Kaelin, presidente da Henley & Partners, disse em um comunicado: “A média global de destinos aos quais os viajantes podem acessar sem visto quase dobrou, passando de 58 em 2006 para 111 em 2024. No entanto, a lacuna de mobilidade global entre aqueles que estão no topo e na parte inferior do índice é maior do que nunca”.

De acordo com as estimativas da IATA, este ano quase cinco bilhões de pessoas voarão em 39 milhões de voos. No entanto, o custo real das viagens aéreas diminuiu mais de um terço em 18 anos, de acordo com o diretor geral da IATA, Willie Walsh, e o lucro médio por passageiro das companhias aéreas agora está um pouco acima de seis dólares por passageiro, "apenas o suficiente para um único expresso em um café de hotel típico".

Os passaportes mais poderosos em 2024