Conta do TikTok dos Jogos Paralímpicos torna-se viral por vídeos divertidos: humor ou crueldade?

A conta do TikTok dos Jogos Paralímpicos ganhou uma popularidade inesperada ao combinar esporte com elementos humorísticos.

ANÚNCIO

Com mais de 4,2 milhões de seguidores, os vídeos que mostram atletas paralímpicos realizando proezas esportivas e acompanhados de memes e sons populares chamaram a atenção global. Essa estratégia conseguiu se destacar em uma plataforma conhecida por seu conteúdo viral.

A estratégia de conteúdo do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) se baseia em misturar performances atléticas com elementos cômicos. Vídeos como o de um jogador de basquete em cadeira de rodas caindo enquanto toca uma paródia da música ‘Walk Like An Egyptian’ têm sido particularmente populares.

Esta abordagem procura humanizar os atletas e mostrar um lado mais acessível e leve de suas vidas. No entanto, a estratégia tem recebido críticas de alguns espectadores que consideram que o uso de humor pode ser insensível e potencialmente ridicularizante para os atletas.

Defesa do IPC

O IPC defendeu sua abordagem, argumentando que o objetivo é aumentar a visibilidade e a apreciação dos Jogos Paralímpicos entre audiências mais jovens.

De acordo com o IPC, os vídeos são projetados para celebrar as habilidades dos atletas e promover a inclusão, e não para ridicularizá-los. A organização destaca que o humor é usado para destacar a beleza e capacidade de todos os corpos, contribuindo para uma maior valorização do esporte paralímpico.

Reação do público nas redes sociais