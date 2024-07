Caldeirão no céu parisiense e outras imagens impressionantes da Cerimônia de Abertura

PARIS, FRANÇA - 26 DE JULHO: Uma vista detalhada da Pira Olímpica no céu com o Louvre em primeiro plano, depois de ser acesa pelos portadores da tocha, a atleta francesa Marie-José Perec e o judoca francês Teddy Riner (não na foto), durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 em 26 de julho de 2024 em Paris, França

O tempo será o melhor conselheiro ao debater se Paris 2024 nos deixou com a melhor Cerimônia de Abertura da história e superou as inaugurações de Pequim 2008, Londres 2012 ou Los Angeles 1984, por exemplo. Há boas razões em ambos os lados. Mas é claro que na tela, foi visto um espetáculo de alto nível com imagens inesquecíveis que permanecerão na história do esporte e do movimento olímpico.

Tudo começou com uma explosão de cores na Ponte Austerlitz, de onde partiram os barcos que transportavam as 205 delegações.

AP Photo/Matthias Schrader A tocha olímpica viaja de barco enquanto a fumaça cerimonial nas cores da bandeira da França aparece sobre o rio Sena, Paris, França, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, sexta-feira, 26 de julho de 2024 (Matthias Schrader/AP)

Desde o início, a presença de um portador ‘mascarado’ e misterioso da tocha olímpica chamou a atenção, o que muitos associaram à série ‘Assassin’s Creed’, e que percorreu telhados e pontes ao longo da rota das delegações ao longo do Sena.

AP Photo/Bernat Armangue, Pool Um portador da tocha carrega a chama olímpica sobre um edifício ao longo do rio Sena, em Paris, França, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, sexta-feira, 26 de julho de 2024 (Bernat Armangue/AP)

Durante a transmissão televisiva, o longo desfile de delegações ao longo do rio parisiense foi acompanhado por diferentes expressões culturais e artísticas, como a de um equilibrista em um cabo de equilíbrio sobre o céu parisiense.

AP Photo/Aaron Favila Um equilibrista na corda bamba se apresenta em Paris, França, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, sexta-feira, 26 de julho de 2024 (Aaron Favila/AP)

Um dos destaques da Cerimônia de Abertura de Paris 2024 foi que as delegações desfilaram em barcos por 6 quilômetros e 40 minutos da Ponte Austerlitz até a Praça do Trocadéro, onde está localizada a Torre Eiffel.

O problema é que choveu durante toda a rota e forçou muitos atletas a usarem capas de chuva para evitar se molhar.

Uma das principais figuras mundiais a participar deste evento foi LeBron James, que foi também o porta-bandeira dos Estados Unidos, ao lado da tenista Coca Gauff, após uma votação feita pelos seus pares.

AP Photo/Ashley Landis,Pool Coco Gauff e Lebron James dos Estados Unidos viajam ao longo do rio Sena em Paris, França, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, sexta-feira, 26 de julho de 2024 (Ashley Landis/AP)

Não há dúvida de que as performances artísticas serão comentadas por muito tempo. Uma delas foi a de Lady Gaga, no início da Cerimônia de Abertura, que apareceu com uma roupa de dançarina de cabaré para interpretar ‘Mon Truc en Plumes’ da artista francesa Zizi Jeanmaire de uma das escadas nas margens do Sena.

E para o encerramento da Inauguração, o momento mais emocionante chegou: Celine Dion, que sofre da síndrome da pessoa rígida, reapareceu após muito tempo e cantou ‘Hymne à l’amour’ de Edith Piaf, nada menos que do topo da Torre Eiffel.

Photo by Kevin C. Cox/Getty Images Lady Gaga se apresenta antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em 26 de julho de 2024 em Paris, França (Kevin C. Cox/Getty Images)

Imagem da Olympic Broadcasting Services Celine Dion cantando na Torre Eiffel (AP)

Após o longo desfile dos barcos das delegações ao longo do rio, a cerimônia formal ocorreu na Praça do Trocadéro, com discursos, juramentos, palavras do Presidente Emmanuel Macron para oficialmente abrir os Jogos, e espetáculos de luzes contra o pano de fundo da famosa Torre Eiffel.

Francois-Xavier Marit/Pool Photo via AP Uma visão geral do Trocadero com a Torre Eiffel ao fundo, em Paris, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, sexta-feira, 26 de julho de 2024 (Francois-Xavier Marit/AP)

E talvez a imagem mais memorável que permanecerá da Cerimônia de Abertura de Paris 2024 foi a iluminação do caldeirão, que também foi única em comparação com outros Jogos e cheia de simbolismo.

Em relação ao Jardim das Tulherias, depois de várias etapas que contaram com proeminentes e lendários atletas franceses, Marie-José Pérec (ex-atleta) e Teddy Riner (judoca) tiveram a honra de acender a pira localizada na base de um balão de ar quente, que então subiu aos céus de Paris.