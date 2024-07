Irmãs ‘dividem’ marido em Manaus e exibem vida de trisal nas redes sociais

Ananda Souza, de 29 anos, e Deica Souza, de 31 anos, são irmãs que compartilham um casamento não convencional com Marcelo Oliveira, de 38 anos. Eles vivem juntos em uma comunidade rural de Manaus e mantêm uma relação poliamorosa há cinco anos, desafiando as normas sociais e atraindo a curiosidade do público.

ANÚNCIO

Tudo começou quando Ananda perguntou a Marcelo sobre o maior desejo de um homem. A resposta de Marcelo, “ter uma segunda mulher”, abriu caminho para um relacionamento não monogâmico. Ananda propôs incluir sua irmã mais velha, Deica, no relacionamento. Hoje, os três não apenas vivem juntos, mas também trabalham em conjunto no cultivo de hortaliças, compartilhando seu dia a dia nas redes sociais.

A origem do trisal

Marcelo conheceu Deica há mais de 14 anos em um shopping de Manaus, mas o relacionamento terminou por falta de tempo. Anos depois, ele conheceu Ananda e iniciou um relacionamento mais sério. Quando Marcelo visitou a família de Ananda, reencontrou Deica. Apesar da situação inusitada, isso não abalou o trio, que manteve um relacionamento monogâmico por nove anos.

A grande mudança ocorreu em 2019, quando Ananda sugeriu que Deica se juntasse a eles. Desde então, os três compartilham a vida e a cama, mas as irmãs, sendo heterossexuais e familiares, não se relacionam entre si. Eles mantêm um relacionamento em V, onde Marcelo se relaciona separadamente com cada irmã.

Convivência harmônica

Eles afirmam que não há ciúmes e nem preferências entre as irmãs. Inicialmente, Ananda e Deica se preocupavam se Marcelo teria mais afeição por uma delas, mas isso foi superado após conversas abertas e demonstrações de carinho igualitário por parte de Marcelo. Eles também ressaltam a importância de manter o diálogo e o respeito como bases do relacionamento.

Viver juntos traz vantagens, como a divisão de tarefas e o suporte mútuo nos momentos de imprevistos. A família inclui sete membros: além do trisal, há três crianças e uma adolescente. Dois filhos são de Deica, um de Ananda com Marcelo, e a adolescente é de um casamento anterior de Marcelo. A harmonia do trisal reflete-se na educação das crianças, que recebem ensinamentos baseados em respeito, carinho e humildade.

Nas redes sociais, eles compartilham a rotina no perfil “trisal_emv”, mostrando a vida no campo e os momentos de convivência.

Fonte: G1