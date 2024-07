Resgatam um homem que passou 12 dias sem comida nas montanhas de Kentucky

As equipes de resgate em Kentucky estão surpresas com o ‘milagroso’ resgate de um excursionista que esteve desaparecido por quase duas semanas em um complexo remoto de cânions em Red River Gorge.

Scott Hern, de 46 anos, foi encontrado com vida pelos socorristas do condado de Wolfe no que seria o último dia em sua missão de busca.

Busca e resgate

As autoridades asseguraram que estão surpresas de como ele conseguiu sobreviver, apesar de não ter comido nada por 12 dias.

Numa publicação no Facebook na segunda-feira, o resgatador Eric Wolterman descreveu como ele e Hern compartilharam um emocionante abraço ao encontrá-lo no sábado, 20 de julho.

“Ia ser o último dia de busca”, escreveu em sua publicação. A equipe de Wolterman passou horas explorando as florestas, uma paisagem que descreveu como “o terreno mais acidentado que você possa imaginar”.

Ele contou que a equipe encontrou pegadas na lama e parou para se reagrupar. Em seguida, ouviram um "barulho muito fraco" e, após gritar, alguém respondeu: "Ajuda!".

Wolterman disse que correu depois que Hern disse seu nome ao grupo. "Nunca subi uma ladeira tão rápido em toda a minha vida", escreveu no Facebook.

Depois de dizer a Hern que estava seguro, o excursionista pediu um abraço. "Meus olhos se encheram de lágrimas e dei a ele um abraço apertado. Acho que foi o melhor abraço de nossas vidas", escreveu.

Após o resgate, Hern foi transferido de helicóptero para o hospital e atualmente está se recuperando.

Um resultado notável

Hern foi visto pela última vez em 6 de julho. Os familiares disseram que ele planejava explorar as cachoeiras da região. O governador de Kentucky, Andy Beshear, elogiou os socorristas em um comunicado e disse que seu trabalho levou a "um resultado notável".

"Obrigado à equipe de busca e resgate do condado de Wolfe e a todos que ajudaram nos esforços de resgate", disse.

A exuberante área geológica de Red River Gorge, no leste de Kentucky, é conhecida por seus íngremes penhascos e formações rochosas que são populares entre os escaladores.