Os 5 signos que têm mais falhas nos empregos e como evitá-los

Destacar-se no trabalho é a prioridade de todos, mas há certos signos que tropeçam várias vezes na mesma pedra e não sabem como seguir em frente. Estes são Peixes, Escorpião, Leão, Câncer e Capricórnio.

ANÚNCIO

Câncer

Eles geralmente não cumprem os prazos dos projetos, pois tendem a cair em dois grandes defeitos: a procrastinação e o excesso de confiança. Geralmente, pensam que têm tempo suficiente para realizar tudo o que é necessário para alcançar as metas atribuídas, no entanto, distraem-se facilmente com assuntos que não são prioritários e, quando percebem, já é tarde demais. Uma maneira de lidar com isso é participar de um workshop que lhes permita gerir e organizar o seu tempo.

Leão

O otimismo deles às vezes beira o impossível, por isso, ao desenvolver estratégias, eles levam pouco em consideração os contratempos que podem surgir. Esta é uma das falhas, pois muitas vezes não sabem como resolver no momento, uma vez que não o tinham previsto.

A melhor maneira de alcançar o sucesso é sempre incluir um plano de contingência eficaz que permita resolver o problema em questão em pouco tempo e com a menor quantidade de recursos.

Escorpião

Quando estão à frente de alguma atividade ou tarefa, simplesmente não sabem como se sair, pois têm dificuldade em confiar em seu talento. É difícil para eles liderar e um dos problemas com os quais devem lidar é que não sabem como delegar, fazer-se respeitar e exigir resultados.

Diante disso, você precisa trabalhar em sua autoconfiança, conhecer quais são seus potenciais e aprender a estabelecer limites, mesmo que isso possa causar desconforto em alguns funcionários.

Capricórnio

A comunicação não é uma de suas virtudes, por isso eles têm dificuldade em expressar suas preocupações, o que acaba se refletindo nos resultados de seus projetos, já que preferem ficar com a dúvida do que manifestar que não entenderam bem as diretrizes.

ANÚNCIO

Muitas vezes cometem o erro de consultar colegas, que não as orientam corretamente. O melhor que podem fazer é internalizar a ideia de que é sempre melhor pecar por ser questionadora do que por ser desajeitada ou irresponsável. Além disso, devem buscar uma fonte confiável de informação e não qualquer uma que possa se aproveitar e boicotá-las.

Peixes

Eles têm dificuldade em trabalhar em equipe, pois geralmente não confiam nas habilidades dos outros. Tendem a ser perfeccionistas e delegar responsabilidades para outras pessoas simplesmente as perturba, então preferem fazer tudo sozinhas, mesmo que isso signifique muito mais trabalho para elas.

O excesso de carga de trabalho impede que vejam detalhes importantes que acabam passando despercebidos. Para que isso não seja mais prejudicial, devem aprender a confiar nos outros, pois se eles estão lá é porque têm a mesma capacidade que elas, ou até mesmo algumas habilidades que elas não possuem e que podem ser aproveitadas em benefício de todo o grupo.