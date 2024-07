Os uniformes mais elegantes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Em Paris 2024, a moda cruzou fronteiras. Os uniformes, desenhados por talentos de todo o mundo, contam a história com elementos e cores de cada nação, muitos comprometidos com o meio ambiente e a diversidade. Estes são os uniformes que estão ditando tendência:

Mongólia por Michel & Amazonka

Uniforme de Mongolia para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram (CLX Icons)

O Comitê Olímpico Nacional da Mongólia elevou a moda olímpica a um novo nível. Cada traje exigiu uma média de 20 horas de trabalho artesanal, inspirado nos tradicionais deels da Mongólia, combinando elementos bordados em vermelho escuro, azul-marinho e dourado.

As saias brancas completam o conjunto, acompanhadas de acessórios como bolsas bordadas, cintos com faixas, brincos pendentes, chapéus pontiagudos Buryat e botas gutal. Os uniformes exibem símbolos e motivos significativos tanto dos Jogos Olímpicos de Paris quanto da Mongólia.

Espanha pela Joma Sport

Uniforme da Espanha para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

Espanha, por sua vez, apresenta um uniforme que aposta na elegância e na sustentabilidade. O novo design para Paris 2024 presta homenagem à natureza através do cravo, a flor nacional, e utiliza as cores vermelha e amarela da bandeira espanhola. Além da estética, esta coleção representa um compromisso com o meio ambiente, utilizando materiais reciclados e processos de produção ecológicos.

Estados Unidos por Ralph Lauren

Uniforme dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

Desde 2008, Ralph Lauren tem sido o responsável pelo visual da Equipe dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. Este ano, sua proposta é uma homenagem à alfaiataria clássica americana, com um blazer tradicional sobre uma camisa listrada e gravata, combinados com calças jeans.

França pela Berluti

Uniforme da França para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

A marca francesa Berluti adicionou um toque de alta costura aos designs para a cerimônia de abertura. Em colaboração com Carine Roitfeld, ex-editora da Vogue França, eles criaram uniformes em azul com lapelas em tons degradê. O casaco, disponível em versão com ou sem mangas, é complementado por calças justas ou uma saia, demonstrando que a elegância e a alta costura têm um lugar no mundo dos esportes.

Canadá pela Lululemon

Uniforme do Canadá para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

Os uniformes do Canadá deste ano apresentam estampas carmesim brilhantes, que marcam um movimento em direção à acessibilidade e adaptabilidade na moda esportiva. Eles foram projetados para oferecer suporte a diferentes corpos e habilidades e incluem características como zíperes de fecho magnético. Além disso, a calça carpinteiro Seated-Fit e a capa de chuva dobrável Seated-Fit são dois estilos adaptáveis que se destacam por sua funcionalidade e conforto.

Austrália pela Sportscraft

Uniforme da Austrália para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

A Austrália aposta na sofisticação com blazers verde-azulados, símbolo do continente, combinados com elegantes saias plissadas em tons amarelo e branco. Os shorts de linho e tênis brancos completam o visual, alcançando um equilíbrio perfeito entre formalidade e conforto. O forro interno dos casacos presta homenagem à história do esporte australiano, com os nomes de seus 301 campeões olímpicos impressos.

Haiti por Stella Jean

Uniforme do Haití para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

A obra do pintor haitiano Philippe Dodard é incorporada nos uniformes do Haiti, combinando camadas de azul e branco com estampas artísticas. As camisas de chambray tecidas no Haiti representam a tradição da produção de chambray, e o tecido reciclado é a base do blazer branco de mangas curtas das mulheres. Os homens usam jaquetas azuis inspiradas nas guayaberas, com o emblema olímpico haitiano.

Irlanda por Laura Weber

Uniforme da Irlanda para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

Os trajes da cerimônia de abertura e encerramento irlandeses, desenhados por Laura Weber, destacam-se pelo seu simbolismo e sustentabilidade. Fabricados a partir de camisetas recicladas e garrafas de PET, os uniformes apresentam um branco nítido com delicados bordados que incluem a bandeira irlandesa e trevos feitos à mão.

República Tcheca por Jan Société

Uniforme da República Checa para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

A delegação da República Tcheca vestirá designs de Jan Société com uma coleção inspirada no artista tcheco Vladimir Boudnik. Esta linha, cheia de cor, inclui um casaco que funde a gabardine tcheca e francesa, criando um visual sem gênero que se adapta a todos os corpos.

Reino Unido por Ben Sherman

Uniforme do Reino Unido para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Instagram

Pela terceira Olimpíada consecutiva, Ben Sherman vestirá os britânicos com uma bomber adornada com um design floral especial bordado nas costas. A rosa, o cardo, o narciso e o trevo simbolizam a identidade e a história de cada uma das quatro nações do Reino Unido, celebrando a unidade e o orgulho.

Os uniformes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 representam as tendências atuais da moda e sustentabilidade de cada país.