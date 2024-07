Amigos cumprem pacto da adolescência de dar nome um do outro aos filhos

Há 40 anos, Wagner de Alencar Fonseca e Luiz Carlos dos Santos Rosa, amigos desde a adolescência, fizeram um pacto: nomeariam seus futuros filhos em homenagem um ao outro. Este acordo, realizado na década de 1980 quando ambos eram estudantes no Paraná, se concretizou com o nascimento de Wagner Luís, filho de Luiz, e Luís Wagner, filho de Wagner. O compromisso foi mantido, e as crianças, agora com 35 e 36 anos, divertem-se ao lado dos pais, criando momentos de pura alegria quando os quatro se encontram.

A amizade começou de forma inusitada. Inicialmente, os dois não se simpatizavam, mas uma professora percebeu suas semelhanças e aproximou os jovens. Aos 16 anos, selaram a amizade com um pacto que transcenderia décadas. A história de amizade que começou com divergências se transformou em uma irmandade sólida, estendida às suas famílias.

O primeiro a cumprir o pacto foi Luiz, que nunca cogitou outro nome para seu filho. Anos depois, Wagner fez o mesmo, reforçando a promessa feita na juventude. Esse gesto não só simboliza o carinho entre os amigos, mas também a responsabilidade e o respeito mútuo, demonstrando a importância dos laços formados na adolescência.

Foto: Arquivo Pessoal

Quando Wagner e Luiz se encontram com seus filhos homônimos, a diversão é garantida. Wagner relata que a confusão é grande, mas tudo se resume em momentos de pura farra. “Quando se encontram os quatro juntos dá uma confusão danada, porque tem o Luiz, tem o Wagner, tem o Wagner Luís, e o Luís Wagner”, diz Wagner, rindo.

A história dos dois amigos é cheia de lembranças marcantes, especialmente sobre como inicialmente não se gostavam. Wagner relembra que um era muito bagunceiro e o outro mais quieto, sem revelar quem era quem. Essa história, além de ser um divertido caso de vida, é também um testemunho do valor das amizades verdadeiras e do impacto que elas podem ter nas nossas vidas.

Com quase 50 anos de amizade, Wagner e Luiz continuam a fortalecer seus laços, agora compartilhados por suas famílias. As reuniões são sempre um misto de nostalgia e alegria, com a certeza de que a amizade que começaram na adolescência é algo que perdurará por gerações.

Fonte: G1