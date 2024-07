Arqueólogos encontraram uma estrutura de Jerusalém de mais de 3 mil anos mencionada em dois livros da Bíblia. As ruínas são de um antigo fosso construída na Cidade de Davi.

ANÚNCIO

Segundo texto do site ‘Extra’, os investigadores trabalharam por 150 anos para comprovar que a cidade, uma das mais antigas do mundo, era divida em duas, de acordo com o texto religioso.

Agora, o posso que separava a região residencial ao sul com a cidade alta, no norte, foi encontrado.

O buraco tem cerca de 9 metros de profundidade e 30 de largura, com penhascos intransitáveis perpendiculares de cada lado.

Ruína da ‘Cidade de Davi’ que aparece na Bíblia é encontrada em Israel Imagem: reprodução

Com a descoberta, a equipe responsável confirmou que o local foi criado na Idade do Ferro, mesmo período em que o textos bíblicos Livro dos Reis e o Livro de Samuel foram escritos para descrever a cidade de Davi dividida em duas.

“Esta é uma descoberta dramática que abre uma discussão renovada sobre os termos da literatura bíblica que se referem à topografia de Jerusalém, como o Ophel e o Millo”, disseram pesquisadores da Associação de Antiguidades de Israel (IAA).

Trecho que descreve a estrutura

No primeiro Livro dos Reis, em 11:27, a estrutura aparece como sendo construída, chamada de ‘Millo’.

ANÚNCIO

“[...] Salomão construiu o ‘Millo’ e fechou a brecha no muro da cidade de Davi, seu pai”.

“Não se sabe quando o fosso foi originalmente aberto, mas as evidências sugerem que ele foi usado durante os séculos em que Jerusalém era a capital do Reino de Judá, há quase 3.000 anos, começando com o rei Josias”, explica o doutor Yiftah Shalev, diretor da escavação.

“Durante esses anos, o fosso separava a parte residencial ao sul da cidade da Acrópole dominante no norte; a cidade alta onde o palácio e o templo estavam localizados”, completou.