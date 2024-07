TikTok: concessionária de automóveis se torna viral ao imitar o estilo ‘The Office’ em seus vídeos

As empresas estão adotando estratégias de conteúdo inovadoras para promover seus serviços em redes sociais como o TikTok, utilizando vídeos curtos e criativos que capturam a atenção rapidamente, aproveitando tendências e desafios virais para aumentar a visibilidade.

O conteúdo gerado pelos próprios funcionários também desempenha um papel importante, incentivando os clientes a compartilharem suas experiências e opiniões.

O exemplo mais recente vem de uma concessionária de automóveis de Nova York que decidiu gravar uma paródia de ‘The Office’ para seus vídeos no TikTok, obtendo uma grande viralidade.

"Algumas pessoas faziam apostas sobre quem era, cobravam pensando que era um prêmio ou revisavam as imagens das câmeras de segurança. Conforme tudo isso se desenrolava ao longo do dia, meus colegas de equipe, Ben e Nate, e eu sabíamos que tínhamos que criar algum tipo de conteúdo sobre isso e senti que era o cenário perfeito para fazer um falso documentário como 'The Office'", disse Grace Kerber, criadora digital dos vídeos dessa empresa que está causando sensação nos Estados Unidos.

A edição e o estilo dos programas prestam homenagem a ‘The Office’ perfeitamente, com entrevistas dos funcionários de forma semelhante, a ausência de uma pista de risos e uma entrega sem expressão contínua.

"Quanto a um roteiro, tudo é improvisação! Percebemos que quanto mais planejamos, menos genuíno ou divertido parece, então mantemos as câmeras gravando e esperamos pelo melhor", revelou em uma entrevista para o blog da escritora Rachel Karten.

Influência de ‘The Office’ na comédia

‘The Office’ deixou uma marca indelével na comédia contemporânea, revolucionando o gênero com seu estilo de falso documentário e humor desconfortável. Lançada em 2005, esta série influenciou uma geração de comédias, introduzindo técnicas como o ‘mockumentary’ e o uso da câmera como mais um personagem.

Seu foco em situações cotidianas e personagens comuns permitiu uma identificação direta com o público, redefinindo o que pode ser considerado engraçado em um contexto de trabalho.

O sucesso de ‘The Office’ inspirou várias séries, como ‘Parks and Recreation’ e ‘Brooklyn Nine-Nine’, que adotaram seu estilo documental e tom humorístico. A série também popularizou o uso de humor seco e silêncios constrangedores, desafiando as convenções tradicionais da comédia televisiva.