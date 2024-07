Ponte cai na China, mata 11 e deixa 30 pessoas desaparecidas

Uma ponte caiu na China deixando 11 pessoas mortas e outras 30 desaparecidas. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (19). A causa do acidente foi às fortes chuvas que atingiram o nordeste do país. Além das vítimas, 20 veículos também estão desaparecidos.

De acordo com a agência Xinhua, uma tempestade provocou uma enchente na na província de Shaanxi, fazendo a ponte cair. 11 corpos e cinco veículos haviam sido encontrados dentro de um rio. As buscas continuam sendo feitas no local, segundo a imprensa chinesa.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu para que sejam usados todos os esforços nas buscas. O corpo de bombeiros infirmou que a equipe de resgate possui 850 pessoas, 90 veículos, 20 barcos e 41 drones.

Chuvas causam estragos no país

Fortes chuvas atingiram o centro e o norte da China nos últimos dias, com diversas cidades registrando estragos devido às inundações.

Na cidade de Baoji, noroeste chinês, cinco pessoas morreram e oito estão desaparecidas devido às tempestades. Outras 8 mil precisaram deixar suas casas.

Vídeo: adolescente morre atropelado por ônibus segundos após furtar idoso em SP

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um adolescente de 17 anos é atropelado por um ônibus. Ele havia acabado de furtar um idoso e, ao atravessar a rua correndo, foi atingido pelo veículo. O caso ocorreu na Lapa, zona oeste de São Paulo, na manhã da última sexta-feira (19).

Segundo o g1, o homem que foi roubado tem 71 anos. O adolescente chegou a ser encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas imagens, gravadas por câmeras de segurança, é possível observar que o idoso estava com o celular no ouvido quando o menor se aproxima, toma o celular e corre para atravessar a rua.

Neste momento, ele é atingido por um ônibus que passava na via e acaba ficando em baixo do coletivo. Segundo a matéria, a ação durou apenas segundos.

