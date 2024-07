Jovens ficam sem cabelos ao usar creme depilatório em vez de shampoo

Jovens usam crema de depilação no lugar de shampoo

O TikTok tornou-se, em muito pouco tempo, uma das plataformas mais utilizadas em todo o mundo. Dia após dia, milhões de internautas acessam este site para assistir a gravações de curta duração que conseguem acumular um grande número de reproduções em poucas horas. Embora adultos de todas as idades baixem este aplicativo, a verdade é que os jovens são a maioria dos usuários.

Entre os jovens, nas últimas horas começaram a circular os supostos adolescentes que perderam seu cabelo ao confundir creme depilatório com shampoo. Sim, os jovens aplicaram o produto no cabelo e depois de alguns segundos começaram a perceber que ele estava se soltando de suas cabeças.

Creme depilatório causa caos

As vítimas começaram a rir e fizeram várias caretas para a pessoa que estava gravando o incidente. A gravação se tornou tão popular na internet que alguns meios de comunicação fizeram cobertura e explicaram que tudo aconteceu em uma suposta escola.

Até agora, não se sabe se os eventos ocorreram dentro de uma escola, e também não se sabe o país de origem de todos os envolvidos que causaram risos em todo o mundo.

Diante do ocorrido, os internautas não demoraram a fazer comentários sobre as cenas engraçadas, alguns questionam se pode ser uma brincadeira que saiu do controle e outros comentam que são experiências da infância: “não era creme de barbear, era creme depilatório hahaha”, “Não acredito, que história legal”, “o cabelo cresce e esses garotos vão se lembrar disso pelo resto de suas vidas hahaha” ou “a verdade é que como pai eu teria rido muito hahaha. Espero que não tenham sido repreendidos porque que memória criaram”.