Tratamento facial com esperma de salmão? O tratamento de beleza viral realizado por Kim Kardashian

Kim Kardashian é conhecida por suas múltiplas intervenções buscando sempre impor moda e se ver bela. No entanto, essas ações nem sempre são as mais comuns.

No episódio mais recente de ‘The Kardashians’, lançado em 11 de julho, a fundadora da Skims e conhecida personalidade da mídia revelou ter experimentado um tratamento facial incomum em sua busca por uma aparência mais jovem.

Aos 43 anos, Kardashian fez um tratamento facial com esperma de salmão, um procedimento que ganhou popularidade na Coreia devido aos seus supostos benefícios para a pele, como o aumento de colágeno, a aceleração da renovação celular e a melhoria de problemas de pigmentação.

Embora Kim Kardashian não tenha mencionado se obteve resultados positivos após o procedimento, ela não é a única celebridade que experimentou esse tratamento.

Kim Kardashian é conhecida por levar ao extremo sua busca pela perfeição estética. Não só seguiu dietas rigorosas para perder peso, chegando a perder quase 8 kg em três semanas antes do Met Gala de 2022, mas também expressou sua disposição para experimentar qualquer método antienvelhecimento.

"Vou experimentar qualquer coisa", disse ao The New York Times em 2022. "Se me dissessem que literalmente tenho que comer excremento todos os dias para parecer mais jovem, poderia fazer. Simplesmente poderia fazer".

No episódio, Kardashian revelou à sua mãe, Kris Jenner, que tinha feito um tratamento facial com esperma de salmão, injetado diretamente no rosto, deixando Jenner visivelmente surpresa.

Jennifer Aniston também usou o tratamento

Jennifer Aniston, de 55 anos, também experimentou o mesmo tratamento facial e falou sobre sua experiência em uma entrevista de 2023 com o Wall Street Journal.

“No início, eu disse, ‘Você está falando sério? Como se obtém esperma de salmão?’”, lembrou a estrela de ‘Friends’. No entanto, para Aniston, a experiência não valeu a pena, pois ela não notou muitas mudanças em sua pele depois.