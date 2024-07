Irmãos realizam sonho de casar juntos em evento emocionante

Os irmãos Maria Gabriela França Albuquerque, de 26 anos, e Pedro Lucas França Albuquerque, de 31 anos, decidiram unir suas histórias de amor em uma cerimônia conjunta, realizada ao pôr do sol em Campo Grande. Em um evento íntimo, com apenas 50 convidados, os dois casais selaram seus votos matrimoniais, marcando um momento de grande emoção e simbolismo para a família.

Gabriela e Marco Aurélio Silva Tavares, de 28 anos, se conheceram na faculdade de medicina e começaram a namorar após um convite de Marco, incentivado pela mãe de Gabriela. O casal, religioso, manteve um compromisso sério desde o início do relacionamento, só trocando o primeiro beijo após oito meses de namoro. Para Gabriela, Marco é um homem “cheio de Jesus”, que a conquistou de maneira única.

Foto: Lucas Mamede - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

Pedro e Gisela Font Sayeras, de 30 anos, por sua vez, se encontraram durante seus estudos de mestrado em engenharia de software nos Estados Unidos. Mesmo morando longe, os dois casais mantêm uma forte amizade, participando frequentemente de chamadas de vídeo para manter o contato próximo.

A origem da ideia do casamento conjunto

A ideia de um casamento duplo surgiu há cerca de um ano, durante uma visita de Gabriela aos Estados Unidos. Na ocasião, ela sugeriu ao irmão que realizassem a cerimônia juntos, unindo as famílias em um único dia de celebração. Pedro aceitou imediatamente a proposta, e os planos começaram a se concretizar.

Gabriela e sua irmã caçula, Geovana, têm uma ligação forte com Pedro, especialmente após a saída do pai da família quando Gabriela tinha apenas dez anos. Pedro assumiu o papel de figura paterna, cuidando das irmãs com responsabilidade. Para Gabriela, casar-se no mesmo dia que o irmão foi uma forma de honrá-lo e agradecer por todo o apoio ao longo dos anos.

Apesar da distância geográfica, a mãe dos irmãos organizou toda a cerimônia em Campo Grande, consultando os casais para garantir que todos os detalhes fossem do agrado de todos. A festa, realizada no espaço de eventos A La Romana, contou apenas com convidados muito próximos, todos vestidos de verde para simbolizar o papel especial de cada um como padrinhos e madrinhas dos noivos.

Fonte: Campo Grande News