Tumulto na final da Copa América: torcedores invadem estádio e tentam entrar até pelos dutos de ventilação!

A final da Copa América 2024 entre Argentina e Colômbia desencadeou a euforia de milhares de fãs, torcedores de ambos os países, que fizeram o impossível para entrar no Hard Rock Stadium.

ANÚNCIO

Infelizmente, centenas de pessoas sem bilhete de entrada conseguiram entrar no local, o que gerou inúmeras críticas devido à superlotação nas arquibancadas.

Como é que eles se infiltraram?

Através das redes sociais, começaram a circular diferentes vídeos sobre como os fãs, dominados pela paixão pela sua seleção, se 'infiltraram' para assistir à final em Miami.

Num primeiro momento, milhares de pessoas realizaram um ‘portazo’, um termo muito usado na Argentina, que significa uma invasão forçada, em diferentes pontos de acesso ao prédio, alcançando seu objetivo devido à falta de elementos de segurança.

Numa gravação, mostra-se como torcedores da Colômbia se infiltram nos dutos de ventilação do estádio em busca de um lugar nas arquibancadas.

Em outros vídeos, é possível observar como torcedores argentinos pulam as grades e cercas de segurança para tentar ludibriar as autoridades e conseguir entrar nos corredores em direção às arquibancadas.

É importante mencionar que os distúrbios causados por este caos resultaram em várias pessoas sendo ameaçadas em sua integridade. Inclusive, em diferentes imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver alguns fãs desmaiados e recebendo assistência médica.

Esta situação fez com que a final do campeonato fosse atrasada por mais de uma hora. Até mesmo as famílias dos jogadores tiveram problemas para entrar no local, como foi o caso do argentino Alexis Mac Allister.