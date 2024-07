Festa infantil viraliza porque ninguém veio, mas as redes sociais convocam outras pessoas e aparecem 600

A festa de aniversário da pequena Paulina passou de praticamente vazia para quase 600 convidados... embora a maioria deles nem sequer a conhecesse. Isso aconteceu no município de Apodaca, no México.

O caso da menina tornou-se viral nas redes sociais porque, inicialmente, praticamente ninguém apareceu, seus convidados não chegaram.

Os Bombeiros de Nuevo León vieram para desejar Feliz Aniversário a Paulina

O animador Irving Tomato estava se esforçando para garantir que as pouquíssimas pessoas que compareceram se divertissem, mas havia um clima de tristeza.

Até que o Tomato teve a ideia de compartilhar a situação em suas redes sociais para que, pouco a pouco, começassem a chegar pessoas em um ato de solidariedade para que a Paulina não passasse sozinha seu aniversário.

Pais com seus filhos, adolescentes e até adultos, alguns com presentes e outros com envelopes com dinheiro dentro, chegaram até o salão Fiesta TomaReto, em Apodaca.

Cara García, mão de Paulina, também convidou seus seguidores no Facebook

"Meu coração se apertou no palco. Todos que quiserem podem vir, vamos ficar até as 22h", escreveu Tomato em suas redes sociais.

Apenas acrescentou que cada um deveria levar o seu jantar, porque o pacote era apenas para 80 pessoas e a comida já tinha acabado.

“O importante é celebrar em grande estilo o niver de Paulina”, acrescentou.

A mãe de Paulina também convidou as redes

Cara García, mãe de Paulina, também compartilhou no Facebook as tristes notícias: ninguém havia comparecido à celebração.

“Hoje é a festa de aniversário da minha Paulina, a festa começou há um tempo já, mas NINGUÉM chegou ainda. No salão de festas, me falaram que ainda posso esperar um pouco para que os convidados cheguem. Todos que quiserem vir são bem-vindos”, convidou a mãe.

No entanto, ninguém esperava que a festa se tornasse viral e que cerca de 600 pessoas comparecessem.

O antes e depois da festa… não havia ninguém e de repente centenas de pessoas

Mas não apenas pessoas que viram a publicação na internet compareceram, os Bombeiros de Nuevo León, palhaços, animadores e artistas fizeram uma pequena apresentação para a aniversariante.

Além disso, uma doceria enviou saquinhos com doces para todos.

Dessa forma, Paulina teve uma festa que nunca vai esquecer, pois até os noticiários ecoaram a situação.