Num país onde o futebol não é apenas um esporte, mas uma paixão que une milhares de corações, os recentes jogos da seleção da Colômbia fizeram vibrar os fãs. Essa febre do futebol, que enche as ruas de entusiasmo e os estabelecimentos comerciais de torcedores, levou a um aumento significativo no consumo de energia em várias cidades.

ANÚNCIO

De acordo com dados coletados pela Bia Energy, em 68 restaurantes de 15 departamentos da Colômbia, foi registrado um aumento de 0,2% no consumo de energia às segundas-feiras às 17h, em comparação com a média das três semanas anteriores. Esse aumento coincide com o horário dos jogos. Nas sextas-feiras no mesmo horário, também foi registrado um aumento de 4%.

Estes aumentos refletem o aumento de fãs nos restaurantes que oferecem um espaço para desfrutar dos jogos em um ambiente de camaradagem. A paixão dos colombianos pelo futebol impulsiona um maior uso de equipamentos elétricos e sistemas de climatização, o que se traduz em um aumento na demanda energética.

Na Bia Energy, estamos comprometidos em fornecer dados o tempo todo que permitam às empresas não apenas agir diante de picos de consumo durante eventos especiais como jogos de futebol, mas também otimizar sua eficiência energética a longo prazo", afirmou Sebastián Ruales, CEO da Bia Energy.

Espera-se que nesta quarta-feira, dia em que a seleção voltará a jogar, o consumo de energia durante o jogo aumente novamente em cerca de 4%, e diminua após os jogos. Desta forma, a Bia Energy continua comprometida em fornecer serviços energéticos de alta qualidade no país.

*Medição feita nos restaurantes que possuem o serviço de energia da Bia Energy.

Sobre a Bia Energy

A Bia Energy é uma empresa líder na indústria de energia, que combina de forma perfeita os dados da infraestrutura de medição inteligente com a comercialização de energia, oferecendo uma plataforma de aplicativo e web centrada no cliente e baseada em dados que capacita os usuários a assumir o controle de seu consumo e custos energéticos. A empresa está se tornando o padrão no setor energético da Colômbia e da região.