“Tinha que fazer justiça”: jovem apagou banco de dados de uma empresa porque foi demitida e viralizou

Uma jovem argentina se tornou viral nas redes sociais nas últimas horas, depois de revelar em um vídeo no TikTok como se vingou da empresa da qual foi demitida. A história causou alvoroço.

ANÚNCIO

A mulher, natural da cidade de Rosario, confessou que apagou a base de dados da empresa onde trabalhava.

A confissão da mulher que se tornou viral

“Dois anos e meio trabalhando sem registro e me demitem por pedir aumento. Se meu trabalho não vale, você vai descobrir quanto custa para digitalizar e automatizar tudo. Este vídeo não me representa de forma alguma, sou uma boa pessoa, mas me deixaram na mão, eu tinha que fazer justiça”, expressou.

Nesse sentido, ela indicou que “eu posso ter perdido meu emprego, podem ter me demitido, me deixando sem saber como diabos pagar o aluguel, sem saber como diabos vou comer porque não tenho o apoio dos meus pais”.

"Pelo menos eu não sou tão idiota para não perceber que não devo encher o saco da pessoa que criou meu banco de dados, pois agora eu apaguei tudo," afirmou no registro.

Após a repercussão do vídeo e dias depois da história viralizar, a jovem manifestou que decidiu devolver o dinheiro, conforme relatado pela T13. Ela disse que seu ex-chefe acusava os funcionários de roubo.

“Eu sabia que meu destino era ser acusada de roubar algo, então eu disse ‘não vão me acusar de roubar dinheiro do caixa, porque eu nunca roubei’”, afirmou.

“Eu disse que eu vou decidir o que vão dizer sobre mim e peguei os dados e devolvi dois dias depois porque a verdade é que eu senti pena dos pacientes. É horrível chegar e eles não saberem nada sobre você, porque não têm seu histórico clínico”, concluiu.