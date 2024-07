Escândalo no esporte: Jogadores de rugby franceses são acusados de abuso sexual na Argentina

Dois jogadores da seleção francesa de rugby foram presos na Argentina nesta segunda-feira, após uma denúncia de suposto abuso sexual feita por uma mulher na cidade de Mendoza durante a madrugada de domingo.

A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Francesa de Rugby, Florian Grill, e pelo vice-presidente, Alexandre Martínez, que viajaram de emergência para a Argentina para abordar a situação e mostrar o compromisso da federação diante do escândalo.

Quem são os jogadores de rugby franceses acusados de abuso sexual na Argentina?

Hugo Aurdou e Oscar Jegou, os jogadores franceses acusados de suposto abuso sexual em Mendoza, foram detidos na cidade fronteiriça com o Chile quando tentavam viajar para Montevidéu para disputar outro jogo amistoso contra a seleção do Uruguai como parte de sua turnê de preparação.

Na madrugada de terça-feira, 9 de julho, Dia da Independência na Argentina, os atletas franceses foram transferidos para Buenos Aires para serem colocados à disposição de um tribunal nacional que cuidará do desenvolvimento das investigações e, se necessário, do subsequente julgamento.

Martín Ahumada, porta-voz do poder judiciário de Mendoza, informou à agência de notícias France24 que "uma comissão da província de Mendoza está viajando para Buenos Aires para trazê-los e realizar as perícias correspondentes. Se as perícias coincidirem com o testemunho da vítima, será feita a imputação correspondente".

Segundo a mídia local, o suposto ataque teria ocorrido na madrugada de domingo, 7 de julho, no Hotel Diplomatic de Mendoza, onde toda a seleção francesa ficou hospedada após o jogo disputado no sábado contra a Argentina, que resultou em uma vitória para os franceses por 28 a 13.

Apesar dos recentes acontecimentos, as seleções da França e da Argentina têm agendado um novo encontro amistoso para o próximo sábado, 13 de julho. Tudo indica que o jogo será realizado conforme o planejado, já que nenhuma das federações mencionou a possibilidade de suspensão ou cancelamento.