Menino de 8 anos foi morto dentro de casa em Puente Alto: irmão de 14 anos se entrega à polícia

Dizem que as armas são carregadas pelo diabo. Isso foi o que aconteceu dentro de uma casa em Puente Alto, depois que um menino de 8 anos morreu após ser atingido por uma bala enquanto estava com seus dois irmãos de 14 e 7 anos.

ANÚNCIO

Num primeiro momento, pensou-se que poderia ser uma bala perdida que tirou a vida da criança. No entanto, após as primeiras investigações, ficou estabelecido que o tiro foi disparado pelo adolescente, que se entregou à polícia.

"O impacto balístico veio da via pública. Este acusado fugiu do local dos acontecimentos e posteriormente, após comunicar-se com seu pai e seu advogado, decidiu comparecer à Polícia de Investigação e prestar declarações sobre os fatos. Este menor de idade está na qualidade de acusado", informou o promotor Sergio Soto.

Além disso, acrescentou que o adolescente confessou o crime e foi detido pelos crimes de "homicídio (consumado) e violação da Lei de Controle de Armas por possuir armas em sua posse".

Menor matou irmão de 14 anos

De acordo com a confissão feita pelo menor, por volta das 20 horas ele pegou a arma na via pública depois de ter sido abandonada por outros indivíduos após um tiroteio em uma praça próxima ao prédio.

Aí, o menor volta para casa com a arma e começa a brincar com ela. A manipulação termina em um acidente fatal.

"Esta pessoa estava com seus dois irmãos mais novos manipulando uma arma de fogo, o que resultou neste disparo que resultou na morte do menor de oito anos".

ANÚNCIO

Depois disso, "o menor detido se livra da arma, jogando-a em um local público e a arma ainda não foi encontrada, até o momento".

Os pais, por sua vez, estavam em um funeral na comuna de Renca, informou o promotor.