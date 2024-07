Homem nu invade casa de mulher e entra para a lista de casos perturbadores em um bairro do Reino Unido

Um homem nu invadiu a casa de uma residente de Plymouth, bairro no Reino Unido, sendo agregado a mais um dos casos bizarros que a região tem coletado. Os residentes de Efford relataram ter convivido há meses com “gritos contínuos” e “cenas de dar angústia” nas casas de repouso dentro das dependências da Douglass House. As informações são do portal Daily Star.

Os lares foram construídos em 2023 pelo Conselho Municipal de Plymouth, a fim de assistir adultos com deficiências e necessidades especiais. No entanto, os vizinhos passaram a reclamar dos moradores das casas de repouso sendo encontrados sem supervisão na vizinhança.

Os órgãos da região emitiram um pedido de desculpas e afirmaram implementar medidas para lidar com a situação. De acordo com o Plymouth Live, uma senhora, identificada como Katrina Whitehouse, relatou sua experiência em lidar com os “gritos contínuos” nos últimos seis meses.

“Houve violência e agitação. Muitas pessoas foram afetadas negativamente por esses bangalôs, é angustiante e os próprios clientes devem estar aterrorizados também. Os bangalôs não parecem adequados para as necessidades de segurança dos clientes”, disse a mulher de 63 anos, que reside na região há 38 anos.

Declaração do órgão da região

Um homem nu invadiu a casa de uma residente, a deixando assustada com o ocorrido. Os moradores chegaram até mesmo a assinar petição para as entidades responsáveis calibrar a situação.

Mia Elliott, 21 anos, moradora e mãe de dois filhos, classificou sua experiência como “horrível”.

“Muitas pessoas que vivem aqui estão infelizes. Tem sido muito barulhento e perturbador, às vezes, horrível. As pessoas entram e saem dos bangalôs, então nada se ajeita, este não parece ser o ambiente certo para essas casas temporárias, esta é uma área familiar”, disse Mia.

Em um comunicado, um porta-voz do Conselho de Plymouth disse: “Sabemos que houve uma série de problemas recentemente e pedimos desculpas por qualquer interrupção causada aos moradores locais. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros em assistência social e de saúde para resolver esses problemas o mais rápido possível e minimizar qualquer interrupção no futuro, ao mesmo tempo em que garantimos a segurança e o bem-estar das pessoas que estão hospedadas conosco.”