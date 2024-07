Casal ganha mais de R$ 450 mil na loteria e deseja gastar valor com apenas uma coisa inicialmente

Oliver Price, de 34 anos, e sua parceira Chloe White, de 20 anos, de Huddersfield, na Inglaterra, foram premiados na loteria do país com 77.616,40 euros, o equivalente a pouco mais de R$ 450 mil. De acordo com o portal Daily Star, a dupla revelou o único objetivo atual de onde aplicar o dinheiro.

ANÚNCIO

Em um depoimento, o casal contou o desejo de viajar para dois destinos e revelou os planos de aplicar parte de seu dinheiro em passeios para a Flórida e Bali.

“Eu sempre quis ir para a América e, na verdade, já tive viagens reservadas várias vezes antes, mas, todas as vezes, elas foram canceladas por vários motivos. Tanto Chloe quanto eu temos a Disney World Florida no topo da nossa lista de desejos, então essa será a primeira a ser marcada”, revelou Oliver, animado com sua conquista.

“Também adoraríamos ir para Bali e explorar diferentes partes do mundo juntos, algo que nunca pensamos que seríamos capazes de fazer tão cedo”, continuou o sortudo.

Está gostando? Leia mais um artigo:

Planos futuros para a aplicação do valor

Viajar tem sido o objetivo maior para Oliver e Chloe. No entanto, estão tentando assimilar a conquista para outros planos.

Apesar de o único plano atual ser usar parte do dinheiro com as viagens, a dupla ainda pensa sobre o que fazer com o restante do valor. Em depoimento, Oliver explicou a possibilidade de uma casa maior.

ANÚNCIO

“Estamos considerando nossas opções de mudança de casa – certamente queremos aumentar o tamanho, então estamos apenas tirando um tempinho para pensar exatamente no que queremos e onde queremos que fique”, revelou.

Oliver e Chloe, o casal de sortudos, são funcionários de um cassino atualmente. De acordo com eles, a vitória ainda não parece real e tem sido bem difícil de assimilar.