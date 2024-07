As excentricidades dos preparativos para o casamento do filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia

Anant Ambani, filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, tem estado em festa desde março passado ao lado de sua futura esposa Radhika Merchant, e têm tido várias festas cheias de luxo e celebridades.

A opulência, o glamour e as excentricidades com as quais o casal tem realizado as festas pré-casamento chamaram a atenção do mundo inteiro por se tratar de um dos filhos do magnata e pela participação de cantores reconhecidos.

De acordo com a Forbes, Mukesh Ambani ocupa o 11º lugar entre as pessoas mais ricas do planeta, com uma fortuna estimada em 213 bilhões de dólares, da qual Anant herdará uma parte generosa.

Assim é o convite para o casamento do filho homem mais rico da Ásia

Foi em março que o casal deu início às celebrações que serviram como prelúdio para o seu grande casamento, e o fizeram com três dias de festa onde Rihanna foi a escolhida para fazer os presentes dançarem, entre os quais estavam várias celebridades.

Mas isso não é tudo, as festas continuaram em maio com um cruzeiro de três dias antes do casamento da Itália para a França, que contou com a participação do DJ de David Guetta, Katy Perry cantando sua música de sucesso 'Firework' e uma apresentação de Pitbull.

As celebrações não pararam por aí para a família mais rica da Índia, pois no último fim de semana eles incluíram Justin Bieber em suas festividades, de quem vários vídeos apareceram nas redes sociais durante sua apresentação.

Agora o casal se prepara para o que será a sua grande chegada ao altar. A festa final será realizada de 12 a 14 de julho, e através das redes sociais tem sido possível conhecer o convite para a cerimônia, que também não ficou isento de excentricidades.

O mesmo era uma caixa de cor laranja com a imagem de Lakshmi, a deusa da boa sorte e da riqueza, e dentro dela continha imagens de todos os deuses indianos, especialmente de Vishnu e Lakshmi.

Sem dúvida, o casal soube como surpreender seus convidados com seu convite, mas principalmente com as diferentes festas que tiveram várias temáticas e mais de um está na expectativa do que será o dia final, que contará com muitos mais luxos e convidados inesperados.