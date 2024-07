Aos 102 anos, empreendedora revela segredos para longevidade e sucesso

Deborah Szekely, fundadora do Rancho La Puerta em 1940 com seu marido, permanece ativa no seu negócio aos 102 anos de idade. Localizado em Tecate, no México, o retiro se dedica a proporcionar bem-estar e relaxamento aos seus visitantes, um propósito que também mantém Deborah motivada e envolvida. A centenária empresária acredita que sua contribuição para a melhoria da vida das pessoas é essencial e que seu trabalho diário a ajuda a se sentir realizada.

A importância do bem-estar físico e mental

Apesar da rotina de trabalho, Deborah não negligencia os cuidados com sua saúde física. Ela enfatiza que o tipo de exercício não é tão importante quanto o esforço feito durante a atividade. “O que importa é que você esteja se esforçando o suficiente para sentir seu batimento cardíaco aumentar”, afirma. Ela também mantém uma alimentação saudável e acredita que manter uma atitude positiva é fundamental para enfrentar os desafios da vida. “Preocupar-se apenas aumenta os problemas. Ao não se preocupar, você os diminui”, diz ela.

Além de cuidar de si mesma, Deborah destaca a importância de se envolver com a comunidade. Para ela, a saúde e a felicidade dos vizinhos são cruciais para a própria longevidade. “A sobrevivência da comunidade é vital para a longevidade. Sem a saúde das coisas ao seu redor, é difícil ser saudável”, observa.

Lições de vida e empreendedorismo

Deborah Szekely compartilha que uma vida ativa e engajada é um dos segredos para a longevidade. Ela encontra alegria em ajudar os outros e em se manter produtiva. “Eu ficaria muito triste se não sentisse que estou ajudando as pessoas a terem uma vida melhor”, revela. Para ela, a combinação de trabalho, exercício físico, alimentação saudável e um envolvimento significativo com a comunidade ao redor são pilares essenciais para uma vida longa e satisfatória.

