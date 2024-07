Vídeo: idosa discute por assento no metrô do RJ, que tinha outros lugares disponíveis; vítima cita racismo

Vídeo: idosa discute por assento no metrô do RJ, que tinha outros lugares disponíveis: “uma hora dessa?”

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) mostra uma idosa e mulher discutindo por um assento no metrô. Tudo indica que o caso tenha ocorrido no Rio de Janeiro.

Segundo Ingrid Lazzaro, responsável pela filmagem, tudo começou quando a senhora queria sentar no lugar em que ela estava sentada, e não ao seu lado, mesmo com o vagão possuindo outros lugares vazios.

“Ela queria sentar no meu lugar mesmo com outros lugares disponíveis”, diz a legenda do vídeo. “Uma hora dessas?”, comenta Ingrid no vídeo, que é defendida pelos outros passageiros.

Enquanto filma, a jovem chega a apontar o vídeo para um assento que está disponível ao seu lado, contudo, a mulher insiste que quer sentar no assento em que ela já está ocupando. A idosa chega a gritar “não interessa”, quando Lazzaro mostra o lugar vago.

Em determinado momento, a senhora tenta acionar o botão de segurança do metrô, mas é impedida por outro passageiro. Em seguida, agentes da segurança são chamados para conter a mulher.

Vitima cita racismo

Em outro vídeo explicando ocorrido, Ingrid comenta uma possível atitude racista da idosa, pois ela discutiu tanto com ela, que é negra, quanto com outro homem negro.

Com a chegada de uma terceira mulher para amenizar a situação, “ela abaixa o tom de voz”, diz Lazzaro.

No vídeo publicado no TikTok, a jovem diz que a discussão só terminou quando a idosa foi retirada pelos seguranças.