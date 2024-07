Ouça o áudio entre controlador e avião que quase colidiu no céu nos EUA

Um áudio entre o controlador e um dos pilotos de um do aviões que quase se chocou no céu de Syracuse, no estado de Nova York, Estados Unidos, mostra o que ocorreu para que as aeronaves sobrevoassem tão próximas.

O incidente ocorreu na última segunda-feira (8). No vídeo, que você confere a seguir, é possível observar a aproximação das aeronaves. As imagens foram feias por câmeras de segurança da polícia local.

Gravação de voz mostra confusão de agentes de tráfego

Na gravação de voz da operação aeroportuária de Syracuse obtida pela CBS News é possível observar o diálogo entre o controlador e os aviões.

Primeiro, o controlador aéreo deu o aval para o voo 5511, da American Airlines, que levava 79 pessoas, se aproximar da pista 28 para o pouso. Na sequência, o piloto de um voo da Delta Airlines diz que está pronto na 28 e uma liberação para decolar. Outro agente do tráfego dá o sinal verde.

“Espera, quem está pronto para decolar na 28?”, questiona o piloto da American Airlines. “Ganhe o céu. Dê a volta”, pede um controlador.

O diálogo (em inglês), é possível de ser ouvido a partir de 22 segundos do vídeo a seguir:

Aviões ficaram a 220 metros de colidir

O piloto da American Airlines conseguir realizar a manobra solicitada e sair da trajetória do voo que decolava. Segundo dados do radar, os dois aviões ficaram a uma distância de 725 pés (220 metros)

A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o ocorrido. A American Airlines não se pronunciou. A Delta informou que está colaborando com as investigações.

“Um controlador de tráfego aéreo instruiu o PSA Airlines 5511 a arremeter no Aeroporto Internacional Syracuse Hancock para mantê-lo separado de uma aeronave que estava partindo na mesma pista. O evento ocorreu por volta das 11h50, horário local, na segunda-feira, 8 de julho. A FAA está investigando”, disse a agência americana em nota.