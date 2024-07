Tragédia no futebol americano dos Estados Unidos: três jogadores morrem, incluindo um novato da NFL

Um acidente fatal na madrugada deste sábado em Maryland resultou na morte de três jovens jogadores de futebol americano, incluindo Khyree Jackson, que havia sido selecionado pelo Minnesota Vikings na quarta rodada do último Draft da NFL por suas excelentes habilidades como cornerback durante sua carreira universitária em Alabama e depois em Oregon.

ANÚNCIO

Ao lado de Jackson, faleceram Isaiah Hazel, 23 anos, e AJ Lytton, de 24 anos. Os três eram colegas de equipe na escola secundária Dr. Henry A. Wise Jr. em Upper Marlboro, Maryland.

O que aconteceu?

O acidente envolveu três carros e ocorreu no condado de Prince George, de acordo com relatos da Polícia Estadual de Maryland.

As primeiras informações indicam que outro carro saiu da pista em alta velocidade e colidiu com o carro onde os três jogadores estavam, que então bateu em várias árvores derrubadas. Hazel, que era o motorista, e Jackson, faleceram no local. Lytton faleceu depois no hospital.

A polícia ainda está investigando as causas do acidente: acredita-se que o álcool possa ter sido um fator e há acusações pendentes. Os investigadores também estão tentando determinar a velocidade em que o veículo que causou o acidente estava viajando.

Comoção na NFL e nos Vikings

Jackson era considerado um forte candidato para ser titular como cornerback nos Vikings.

Na universidade, ele teve uma temporada com altos e baixos em Alabama e, por isso, em 2023 transferiu-se para Oregon, onde foi selecionado para a primeira equipe da conferência Pac-12.

ANÚNCIO

A notícia do falecimento de Jackson chocou a comunidade do futebol americano, os Vikings emitiram um comunicado onde expressaram sua profunda tristeza pela perda: “Estamos devastados com a notícia da morte de Khyree Jackson em um acidente de carro à noite. Nossos pensamentos estão com a família, amigos, colegas de equipe e treinadores de Khyree, bem como com todas as vítimas deste trágico acidente”.

O treinador da equipe, Kevin O'Connell, também expressou seu pesar: "Khyree trouxe uma energia contagiante para nossas instalações e para nossa equipe. Sua confiança e sua personalidade cativante imediatamente atraíram seus colegas para ele".

A NFL e outras equipes também expressaram sua tristeza por esta tragédia.

No caso de Hazel, jogou a nível universitário por Maryland e pela Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, enquanto Lytton passou duas temporadas na Florida State e uma na Penn State.