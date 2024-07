Moradores de uma comunidade na Colômbia espancam homem que teria esfaqueado no pescoço seu filho de 4 anos

Um caso indignante de maus-tratos infantis ocorreu nesta segunda-feira, 1º de julho, no bairro de Fontibón, no oeste de Bogotá, quando um homem teria usado uma arma branca para ferir o pescoço de seu filho de quatro anos.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, pode-se ver como a comunidade agride e insulta o homem, que estava no chão e prestes a ser capturado pelos policiais da Polícia Metropolitana de Bogotá.

O comandante da Estação de Polícia da localidade de Fontibón, o major Edgar Quintero Álvarez, deu detalhes do que aconteceu.

"Nas últimas horas, a Polícia Nacional, graças ao aviso oportuno da comunidade, conseguiu capturar um cidadão que minutos antes agrediu seu filho menor de quatro anos, causando-lhe um ferimento no pescoço com uma arma cortante. Graças à reação do setor de patrulha, este cidadão foi colocado à disposição da autoridade competente para definir sua situação penal", disse o major Quintero Álvarez.

Por outro lado, também afirmou que o menor afetado por este caso de abuso está recebendo apoio da equipe de Infância e Adolescência para restabelecer seus direitos. Enquanto isso, a mãe da criança também está recebendo apoio da Polícia Nacional no âmbito da Estratégia Púrpura, que se concentra em lidar e prevenir casos de violência de gênero.

Outro caso de violência contra a criança: duas meninas teriam sido abusadas

Infelizmente, o caso da criança agredida pelo pai em Fontibón não é o único caso de abuso infantil que as autoridades tiveram que lidar durante este 1º de julho. Mais cedo, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF) revelou que recebeu uma denúncia de abuso sexual cometido contra duas menores de idade indígenas.

“O Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF) verificou os direitos de uma menina de 11 anos e de uma adolescente de 14 anos pertencentes à comunidade embera, supostas vítimas de violência sexual na UPI La Florida, Cundinamarca”, afirmou a entidade.