Vendedor ambulante oferece experiências extremas nas ruas de Bogotá na Colômbia: “IA: Inteligência Artesanal”

Usuários de redes sociais têm celebrado a inteligência do vendedor que está sendo muito procurado no centro de Bogotá

Uma das razões pelas quais os colombianos são conhecidos internacionalmente é a engenhosidade, a criatividade e o fato de que nada é grande demais para eles, como demonstrado por um vendedor ambulante na cidade de Bogotá, que oferece uma forma peculiar de entretenimento aos habitantes da capital nos últimos dias.

Através do TikTok, um vídeo viralizou no qual um vendedor ambulante oferece um novo tipo de "realidade virtual" aos seus clientes. Usuários nas redes sociais têm qualificado essa experiência como única, pois usa óculos que transportam as pessoas para a virtualidade, mas, ao contrário das máquinas normalmente usadas para esse tipo de entretenimento, o senhor usa uma cadeira que ele mesmo move com as mãos para simular o movimento que as pessoas veem nos óculos.

Da mesma forma, as pessoas fizeram centenas de comentários celebrando o senhor e sua engenhosidade em seguir em frente e oferecer algo "diferente".

“IA: Inteligencia Artesanal”, “obrigado por esta publicação. Acabei de passar pelo centro e esse bom homem tem mais fila do que para comprar pedágios do Transmilenio”, “puro engenho colombiano”, “o mundo é dos espertos”, “parece mais divertido do que as ervas aromáticas”, “um gênio, pelo menos não rouba ninguém”, “está melhor que o imax”, “quero ir”, “quem não empreende é porque não quer”, “a criatividade não tem limites”, foram apenas alguns dos comentários.